Gehavende Stijn Steels denkt aan einde carrière: “Ga niet eindeloos lang wachten”

Stijn Steels zit nog altijd zonder contract voor 2023, en door zijn zware valpartij in de Zesdaagse van Gent wordt zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg er niet makkelijker op. De 33-jarige Belg reed de laatste drie jaar bij Quick-Step-Alpha Vinyl en is nog zoekende. “Ik stond dicht bij een team uit de WorldTour, maar door de perikelen bij B&B Hotels wachten veel teams nu af”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

Steels hield drie gebroken ribben, twee gebroken wervels en een longkneuzing over aan een zware crash op de openingsnacht van de Zesdaagse van Gent. Met oog op een nieuw seizoen komt een valpartij nooit gelegen, maar voor Steels helemaal niet. “Het zag er nochtans goed uit, ik had enkele goede contacten”, zegt hij. “Ik wou dan ook bewijzen tijdens de Zesdaagse dat ik nog met de fiets kan rijden. Ik had hard getraind en tegen mijn ploegmaat Silvan Dillier gezegd hoe belangrijk deze wedstrijd was. Het kon mijn allerlaatste zijn.”

“We waren ook zeer goed gestart. Tot het noodlot toesloeg”, aldus Steels. Over zijn toekomst denkt hij ook na, want wellicht zit zijn carrière er nu wel op. “Ik ga niet eindeloos lang wachten. En het is mooi wat ik allemaal al heb meegemaakt. Koers is al sinds mijn geboorte mijn leven en heeft ook een grote impact op mijn familie. Maar ik geef niet op”, geeft hij aan.

Na de Memorial Rik Van Steenbergen, waarin hij Mark Cavendish naar een tweede plaats loodste, sloot Steels zijn seizoen af. Hij kreeg veel waardering van zijn collega-renners, die hopen dat hij blijft koersen. “Ik ben geen renner met sprekende resultaten, maar een trouwe knecht met heel veel ervaring. Naar de buitenwereld toe is dat misschien niet zo bekend, maar in de buik van het peloton wel. Dat geeft mij vertrouwen. Ik ben ook niet boos op Patrick Lefevere, maar dankbaar dat ik drie jaar in zijn topteam heb mogen rijden”, aldus Steels.