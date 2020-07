Belgian Cycling na drukte in Rotselaar: “Meer aandacht aan schenken” maandag 6 juli 2020 om 20:07

Belgian Cycling kijkt tevreden terug op de eerste profkoers na de coronapauze van zondag in Rotselaar. Toch was er op sommige plaatsen, zoals achter de aankomstzone en op de hellingen, te veel publiek. “Bepaalde stroken van de hellingen hadden we moeten afsluiten en daar hadden we geen publiek moeten toelaten”, zegt directeur Jos Smets van Belgian Cycling bij VTM.

“Dat is iets wat we moeten overwegen en nadien moeten evalueren”, stelt Smets. “In het bijzonder op punten waar er publiek kan worden verwacht. We hebben aan de aankomstzone gezorgd dat er geen publiek was om daar opeenhoping te voorkomen, maar dan verplaatst dat zich een stuk naar achteren. Daar zullen we toch wat meer aandacht aan moeten schenken.”

Onze verslaggever Nico Dick was ook aanwezig bij de GP Vermarc Sport en hij schreef een column over de drukte. “Anderhalve meter afstand bewaren, dat lukte op de meeste delen van het parcours best vlot. Maar in de zones met cafés en op de hellingen was van de gevraagde social distancing absoluut geen sprake. Vooral op de Middelberg was het een drukte van jewelste”, schreef hij. Lees hier de volledige column.