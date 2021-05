SEG Racing Academy laat zich zien in België

Een heel aantal ploegen is deze maand weer begonnen met het voorzichtig aan rijden van wedstrijden. Zo ook opleidingsploeg SEG Racing Academy, dat de voorbije week in België van zich liet horen. Stan Van Tricht werd op Hemelvaartdag zevende in het door Christophe Laporte gewonnen Circuit de Wallonie (1.1). Wessel Krul voegde daar in de kermiskoers GP Vermarc later dat weekend nog een zesde plek aan toe.

Woensdag spurtte Jesper Rasch in Ruddervoorde Pro Kermesse dan weer naar een tiende plek. “Daarmee kunnen we tevreden zijn”, stelt ploegleider Dries Hollanders op de ploegsite. “De renners hebben alle boxjes afgevinkt, als we kijken wat we voor de koers hebben besproken. We zaten steeds mee op de belangrijke punten van de koers en we hebben goed samengewerkt om onszelf voor te bereiden op de eindsprint. Uiteindelijk willen we natuurlijk hoger eindigen dan een tiende plek, maar over het algemeen was het een goede dag.”