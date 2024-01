zaterdag 20 januari 2024 om 10:11

Stevie Williams neemt leiderstrui over in Tour Down Under: “Morgen wordt lastig te controleren”

Stephen Williams is na etappe vijf – met dus nog één etappe te gaan – de trotse eigenaar van de leiderstrui in de Tour Down Under. De renner van Israel-Premier Tech wist het op Willunga Hill Oscar Onley nog flink lastig te maken, maar kwam net te kort. Zijn tweede plek in de daguitslag levert hem een minimale voorsprong ten opzichte van de concurrentie op in het algemeen klassement.

“Het was zoals verwacht een zware finale”, legde Williams uit na de finish. “We wisten dat het aan zou komen op die laatste klim. Ik merkte dat ik met nog 500 meter te gaan goede benen had en dat ik in een perfecte positie zat. Ik had alleen onderschat hoe ver de finishlijn van de laatste bocht verwijderd was. Idealiter was ik als eerste de laatste bocht ingegaan en had ik het vol kunnen houden, maar Oscar Onley was beter.”

De Brit is door zijn prestatie wel de nieuwe leider in het algemeen klassement. Na vijf etappes heeft hij dezelfde tijd als zijn landgenoot Oscar Onley. “Ik heb nu een minimale voorsprong. Die sprintfinish van etappe 2 komt nu goed van pas met de vier bonusseconden die ik daar heb opgepikt. Ik ben erg blij om deze trui te hebben, maar morgen zal een zware etappe worden die moeilijk te controleren is. In het algemeen klassement staan meerdere mannen nog steeds erg dichtbij.”

De vijfde etappe in Australië kende ook mindere momenten voor de Israëlische formatie. Corbin Strong kampte sinds etappe twee met ziekte en moest tijdens de etappe opgeven. “Het is duidelijk dat Corbin een moeilijke dag had en zich moest terugtrekken. Dat is jammer voor ons, want hij is ook een renner die het goed had kunnen doen op een finish als deze. Desalniettemin was het een geweldige rit van iedereen.”