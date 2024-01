zaterdag 20 januari 2024 om 05:13

Oscar Onley bezorgt dsm-firmenich PostNL overwinning op Willunga Hill, Bart Lemmen maakt indruk

Oscar Onley heeft dsm-firmenich PostNL haar eerste seizoenszege bezorgd. En dat is niet zomaar een overwinning. Het 21-jarige talent was iedereen de baas op de top van de befaamde Willunga Hill. Hij versloeg daar onder andere Stephan Williams en Jhonathan Narváez. Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike) eindigde knap als vijfde.

Korte na het startschot was het Casper Pedersen (Soudal-Quick-Step) die als eerste ten aanval trok. Een tiental renners volgde kort daarna zijn voorbeeld, maar die groep bleek voor het peloton te groot te zijn. Het waren Pedersen, Liam Walsh (Team BridgeLane), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) en Johan Jacobs (Movistar) die overbleven, en uiteindelijk de vroege vlucht vormden.

De twee tussensprints speelden vandaag geen rol van betekenis. Ze konden de koerssituatie niet opgeschudde. Heel de rit liep over glooiend terrein. De twee beklimmingen van Willinga Hill bleven bewaard voor de laatste dertig kilometer.

Eerste keer Willunga Hill

In de aanloop naar de eerste beklimming besloot Pedersen zijn collega’s achter te laten. Het verschil met het peloton was toen al geslonken naar minder dan twee minuten. De andere koplopers lieten zich zonder veel verzet weer inlopen. Kort daarna werd ook Pedersen bijgehaald.

Niet ver van de top versnelde Luke Burns (Team BridgeLane) met Jardi van der Lee (EF Education-Easy Post) in zijn wiel om de bergpunten te pakken. Beide renners staan eerste en tweede in dit nevenklassement.

De afdaling en korte aanloop naar de tweede en laatste beklemming van Willunga Hill werd geleid door Soudal-Quick-Step, in opdracht van hun kopman Julien Alaphilippe.

Finale

Zij werden daarna afwisselend door UAE Emirates en Israel-Premier Tech. Vanaf de voet van de slotklim nam Chris Harper het initiatief. De Australiër legde een moordend tempo op, waarmee hij het peloton op een lang lint trok. Al op twee kilometer van de finish sprong Onley mee met Harper die net een gat had geslagen.

Op 1,3 kilometer werden zij weer bijgehaald. Een twintigtal renners, waaronder klassementsleider Isaac Del Toro, Alaphilippe en o.a. Bart Lemmen, bleven over. Onder de boog van de laatste kilometer was het opnieuw Harper die een springplank vormde. Ditmaal was het Lemmen die het gat dichte, waarna Yates als eerste van de grote namen zijn aanval lanceerde. Narvaéz plantte zich vinnig in zijn wiel.

Met nog tweehonderd meter te gaan was het Alaphilippe die als eerste de eindsprint inzette, maar de Fransman had niet de kracht om een flinke bres te slaan. Onley had dat wel. De Brit sprong erop en erover en veroverde zodoende op overtuigende wijze de overwinning. Williams finishte als tweede en is nu de nieuwe klassementsleider. Lemmen eindigde knap als vijfde.

Voor Del Toro ging het net even te hard. Hij finishte als achtste op zes seconden. In het algemeen klassement is hij naar de vierde plek teruggezakt met een verschil van vijf seconden op leider Williams.