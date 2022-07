Steven Kruijswijk: “We zullen bij de les moeten blijven, met Pogacar weet je het nooit”

Steven Kruijswijk was een belangrijke schakel in de totstandkoming van de machtsovername van Jonas Vingegaard in de Tour de France. De Brabander zat tot diep in de finale mee in de favorietengroep, waaruit Vingegaard uiteindelijk aanviel om daarna een dubbelslag te slaan. “We hebben vandaag iedereen in de strijd gegooid”, blikt hij na afloop terug op de rit naar de Col du Granon.

“We wilden Jonas voorbij Tadej Pogačar krijgen en dat is dankzij ons aanvallend werk vandaag gelukt”, tekent Sporza op uit de mond van Kruijswijk. “We moesten de koers hardmaken en daar hebben wij natuurlijk de ploeg voor. Met Wout van Aert, Christophe Laporte en Tiesj Benoot… hebben we vandaag iedereen in de strijd gegooid. We wisten dat deze laatste beklimming perfect was voor Vingegaard en het was geweldig om onderwerg via de radio te horen dat hij het kon afmaken.”

De eerste achtervolgers van Vingegaard in het klassement staan nu op meer dan twee minuten. Pogačar staat zelfs op 2.22 minuut nu. Toch waakt Kruijswijk. “Dit was pas de eerste echt super lastige dag”, zegt hij. “Gelukkig kunnen we rekenen op een sterk team. We zullen alleszins bij de les moeten blijven, want met Pogačar weet je het nooit. We zullen scherp moeten zijn tot in Parijs.”