Steven Kruijswijk na positieve coronatest: “Gissen naar de oorzaak” dinsdag 13 oktober 2020 om 13:42

“Dit is een hele grote teleurstelling en moeilijk te bevatten”, zo reageert Steven Kruijswijk na zijn positieve coronatest in de Giro d’Italia. De Nederlander, een van de favorieten voor de eindzege, is overigens niet de enige renner die de Giro moet verlaten. Zijn ploeg Jumbo-Visma ging bijvoorbeeld ook niet meer van start.

Kruijswijk werd deze ochtend op de hoogte gebracht van zijn positieve test. Jumbo-Visma liet al vrij snel weten dat de klimmer, die deze Giro alleen op een kamer sliep, geen klachten of symptomen heeft. Het speerpunt van de zwart-gele formatie stond na negen etappes elfde in het algemeen klassement, maar zal de finish in Milaan dus niet halen.

“Dit is heel erg onverwacht, ik voelde me prima en fit”

“Ik werd gewekt met het nieuws dat ik een positieve test heb afgeleverd”, doet Kruijswijk zijn verhaal. “Ik kan daardoor niet starten, wat voor mij heel erg onverwacht was. Ik voelde me namelijk prima en fit. Ik kan moeilijk bevatten dat ik het heb opgelopen. Je voelt het helemaal niet aankomen en het is een grote teleurstelling dat ik de Giro op deze manier moet verlaten.”

Kruijswijk heeft er de afgelopen dagen alles aan gedaan om het coronavirus buiten de deur te houden. “De testresultaten waren tot nu toe ook negatief, alleen blijkt er nu iets niet helemaal goed te zijn gegaan. We hebben als ploeg vele maatregelen getroffen, dan is het een beetje gissen waar het vandaan komt. Een besmetting is dus moeilijk tegen te gaan.”

“Dit is sportief gezien weer een grote teleurstelling”

Voor Kruijswijk is 2020 een jaar om snel te vergeten, want eerder moest hij al passen voor de Tour de France na een vervelende valpartij in het Critérium du Dauphiné. “Dit is sportief gezien weer een hele grote teleurstelling. Ik had me redelijk goed herpakt na die val in de Dauphiné. Je probeert alles zo goed mogelijk te doen richting de Giro en dat is denk ik wel goed gelukt.”

“Die kans is me nu ontnomen”, gaat Kruijswijk verder. “Ik hoop wel dat het hierbij blijft, dat ik hier goed doorheen kom en fit en gezond blijf. Het maakt de teleurstelling wel bijzonder groot, aangezien het gevoel nu is dat ik de Giro fit moet verlaten.” Jumbo-Visma, de ploeg van Kruijswijk, besloot na de positieve test van zijn kopman uit de Giro d’Italia te stappen.

Ook Mitchelton-Scott, waar vier stafleden getroffen zijn, is niet meer actief in de Ronde van Italië. Team Sunweb heeft dan weer besloten niet uit de Giro te stappen na de positieve coronatest van Michael Matthews. De Duitse WorldTour-ploeg maakte bekend dat alle andere renners en personeelsleden een negatieve test hebben afgelegd en geen ziekteverschijnselen vertonen.