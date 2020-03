Steven Kruijswijk mag niet buiten trainen: “De motivatie is ver te zoeken” vrijdag 27 maart 2020 om 10:04

Steven Kruijswijk is een van de vele wielrenners die momenteel vanwege de coronacrisis beperkt wordt in het uitoefenen van zijn beroep. Kruijswijk is woonachtig in Monaco, waar het net als in Frankrijk verboden is om buiten te trainen. “De motivatie is ver te zoeken”, zo vertelt de renner van Jumbo-Visma in gesprek met het AD.

Zijn laatste fietstraining was op dinsdag 17 maart, een ritje van 145 kilometer met ruim drieduizend hoogtemeters. Sindsdien moet Kruijswijk binnen zijn conditie onderhouden, maar dat gaat niet van harte. “Ik ben nooit een fan geweest van binnen trainen. Fietsen begint voor mij echt buiten, op de weg. Binnen fietsen is een noodoplossing.”

“Hoe lang kun je dat volhouden, binnen trainen? Een week lukt me nog wel, maar je weet nu niet eens waar je het voor doet. Stel dat het hele seizoen wordt geannuleerd? Dat brengt veel onzekerheid met zich mee.” Een voordeel: Kruijswijk kan nu meer tijd doorbrengen met zijn gezin. “Maar dat had ik liever onder andere omstandigheden gedaan.”

De 32-jarige ronderenner zal zich de komende weken in zijn eigen appartement moeten voorbereiden op de Tour de France, de drieweekse rittenkoers die ondanks het coronavirus vooralsnog ‘gewoon’ doorgaat. Organisator ASO hoopt komende zomer nog altijd het evenement te organiseren, maar dan wel achter gesloten deuren.

Over Tour zonder publiek: “Blijft een rondreizend circus”

Kruijswijk plaatst wel enkele kanttekeningen. “Ook zonder publiek blijft de Tour een rondreizend circus met heel veel mensen.” Een Tour zonder publiek, de ervaren ronderenner ziet het liever niet gebeuren. “Maar of het een oplossing is die het doorgaan van de Tour rechtvaardigt? Zeg het maar… Dan hebben we tenminste iets op televisie, maar of het realistisch is?”

“Het moet allereerst veilig zijn er moeten geen gezondheidsrisico’s meer zijn. Dan zou het kunnen, maar dan moet niet het risico bestaan dat wij als Tour de verspreiding juist weer op gang helpen. Je praat zonder publiek nog altijd over een rondreizend circus van meer dan duizend personen. Dat zijn nog steeds heel veel mensen bij elkaar.”

Kruijswijk kijkt niet alleen naar de mogelijke gezondheidsrisico’s. “Als wij straks pas drie weken van tevoren zeker weten dat het doorgaat, hoe moeten wij ons dan voorbereiden? Je werkt normaal een jaar naar de Tour toe, maar we moeten nu wellicht tot die tijd binnen blijven trainen. Hoe kunnen we straks dan op niveau zijn? Het is misschien wel een beetje naïef van de minister van de organisatie.”