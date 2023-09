zaterdag 2 september 2023 om 09:45

Steven Kruijswijk maakt rentree aan zijde Van Aert en Kooij in Tour of Britain

Steven Kruijswijk maakt drie maanden na zijn zware valpartij in het Critérium du Dauphiné zijn rentree in het peloton. Zondag gaat de klimmer van Jumbo-Visma van start in de Tour of Britain, waar de Nederlandse ploeg met Wout van Aert en Olav Kooij als kopmannen aan de start staat. “Ik kijk ernaar uit weer een rugnummer op te spelden”, aldus Kruijswijk.

“Na de val begin juni, waarbij ik mijn sleutelbeen en bekken brak, heb ik enkele weken noodgedwongen niet op de fiets gezeten”, legt de Brabantse klimmer uit. “Uiteraard is het nooit fijn om op zo’n manier de Tour en de Vuelta te missen. Je seizoen valt daardoor wel een beetje in het water. Na zes tot zeven weken zat ik weer op de fiets. Ik heb met een fysiotherapeut al die tijd gewerkt aan de stijl van bijvoorbeeld mijn schouder.”

“Ik heb lang toegewerkt naar het moment waarop ik weer kon gaan rijden in competitieverband. Dat moment is nu gekomen”, zegt Kruijswijk. “Ik mis nu nog het ritme. Dat ga ik hier de komende week hopelijk hervinden. De bedoeling is om deze koers te gebruiken om weer sterker te worden.”

Wat betreft de ambities in de achtdaagse rittenkoers in Groot-Brittannië is Kruijswijk duidelijk. “In de sprint willen we hoge ogen gooien met Olav Kooij. Ook Wout van Aert is een kanshebber in die ritten, maar hij maakt eigenlijk in iedere etappe een kans. De laatste drie ritten zijn wat meer op zijn lijf geschreven. Als we iedere dag kort eindigen, zal er vanzelf een goed eindklassement uitrollen.”