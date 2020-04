Steven Kruijswijk: “Een bijzondere situatie, maar het concept ligt er” zondag 19 april 2020 om 19:25

Steven Kruijswijk vindt het nog te vroeg om nu al te denken aan het kopmanschap in de Tour de France. Afgelopen week werd een datum gepland voor de Ronde van Frankrijk (met de start eind augustus), maar hij denkt nauwelijks aan koersen. “Het lijkt mij voorbarig om vooruit te kijken”, vertelt Kruijswijk tegen de NOS.

“Het is voor iedereen een bijzondere situatie”, gaat de kopman van Jumbo-Visma verder. Dat er een voorlopig kalender gepresenteerd is, zegt hem niet zo veel. “We moeten met zijn allen hopen dat we nog gaan koersen dit jaar. Het concept ligt er. Nu moeten we week voor week bekijken wat de mogelijkheden zijn. Gaan de grenzen open? Kunnen we trainingskampen doen? Dat wordt dan pas de vraag.”

“De vraag is of we kunnen koersen. Dat is voor alle ploegen en organisaties punt één. Dat is heel belangrijk”, stelt Kruijswijk, die dit seizoen de Tour en de Vuelta zou rijden. Hij geeft aan dat over het nieuwe programma nog niet uitgebreid gesproken is binnen Jumbo-Visma. “Het hoofddoel blijft de Tour. De ploeg en het management houden momenteel alles in de gaten. Hoe verloopt het de komende weken? Worden de maatregelen minder streng? Moeten we dingen schrappen? Daarna komt pas de vraag of ik ook de Vuelta kan rijden.”

Een verplaatsing van de Nederlandse Vuelta-start in Utrecht naar 2022 wordt door Kruijswijk toegejuicht. “Ik heb het ook net gelezen. Dat is niet eens zo’n slecht idee volgens mij”, geeft de nummer drie van de voorbije Tour aan.