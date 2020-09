Steven Kruijswijk: “Aankomst op Etna wordt voor mij een graadmeter” dinsdag 29 september 2020 om 13:13

Steven Kruijswijk gaat over vier dagen in goeden doen van start in de Giro d’Italia, meldt zijn team Jumbo-Visma. Door een val moest hij noodgedwongen de Tour aan zich voorbij laten gaan, maar nu richt hij zijn pijlen op een topklassering in de Italiaanse ronde.

“In de eerste week kunnen we onze borst meteen nat maken”, constateerde Kruijswijk, die zich op de Giro voorbereidde via een hoogtestage in Tignes. “De derde etappe kent een aankomst bergop op de vulkaan Etna. Dat gaat voor mij een graadmeter zijn om te zien waar ik sta. Ik heb weinig koersen gereden dit jaar, dus het zal aftasten zijn. Het is een mooi parcours met heel veel lastige ritten. Er zitten ook een paar mooie tijdritten in. De laatste week gaat beslissend zijn.”

Zoals eerder deze maand bekend werd, is de ploeg van Jumbo-Visma samengesteld op een goed klassement met Kruijswijk. Met Antwan Tolhoek, Tobias Foss, Koen Bouwman en Chris Harper krijgt de Nederlandse ronderenner in elk geval al vier mannen mee die een berg over kunnen. De laatste drie plekken worden ingevuld door de Duitser Christoph Pfingsten, Jos van Emden en Tony Martin, die zoals gepland de dubbel Tour-Giro doet.

Zo kan Kruijswijk op meerdere fronten worden bijgestaan, legt ploegleider Addy Engels uit. “De selectie is een mooie mix van hardrijders en jongens die bergop kunnen rijden. Met Tobias Foss en Chris Harper hebben we twee renners die hun eerste grote ronde rijden. De openingsweek is lastig, dus we zullen ons vanaf dag een voor honderd procent moeten focussen.” De Giro begint zaterdag op het eiland Sicilië.