Steven de Jongh: “Parijs-Nice mogelijk een van de laatste koersen voorlopig” maandag 9 maart 2020 om 13:14

Steven de Jongh is momenteel als ploegleider van Trek-Segafredo actief in Parijs-Nice, maar hij vreest dat de Franse ronde mogelijk voorlopig een van de laatste koersen is nu het coronavirus om zich heen slaat.

Zeven WorldTeams besloten niet van start te gaan in Parijs-Nice in verband met het coronavirus, waaronder Jumbo-Visma. De Jongh, die met zijn ploeg Trek-Segafredo wel van start ging, begrijpt die keuze deels, vertelt hij tegen het ANP. “Toch ben ik blij dat de koers doorgaat en wij hier rijden. Het is misschien wel een van de laatste wedstrijden voorlopig. We zien aan China en Italië hoelang het duurt voordat de besmettingscijfers niet meer hoger worden.”

Volgens De Jongh heeft organisator ASO hard gewerkt om Parijs-Nice toch mogelijk te maken en wijst op maatregelen als een verbod op het weggooien van bidons, geen interviews op het podium voor de start en niet meer dan twee ploegen per hotel. Hij laat zich leiden door de autoriteiten. “Zolang zij zeggen dat het op deze manier veilig is voor de gezondheid, zien wij geen noodzaak niet te fietsen. Maar ik vrees dat het binnen een paar dagen zomaar klaar kan zijn.”