Steve Bauer wordt ploegleider bij Astana-Premier Tech

Steve Bauer zal volgend jaar als ploegleider deel uitmaken van de Astana-formatie, zo heeft de oud-renner laten weten aan het Canadese Cycling Magazine. De komst van Bauer is geen verrassing, aangezien de Canadees al een tijdje in verband werd gebracht met de Kazachse ploeg.

Aan het begin van deze week werd duidelijk dat Astana per 1 januari zijn naam zal veranderen in Astana-Premier Tech. Het Canadese Premier Tech, een van de grootste fabrikanten van verpakkingsapparatuur ter wereld, is al vier jaar aan de Kazachse ploeg verbonden, maar wordt nu dus ook naamsponsor.

De eerste Canadese aanwinst is al een feit, met Bauer die in 2021 deel zal uitmaken van de technische staf van Astana-Premier Tech. Bauer was dit seizoen nog werkzaam bij CCC. “Ik heb een geweldige tijd gehad bij BMC Racing Team en CCC, maar ik krijg nu de kans om samen te werken met een geweldige groep.”

“We hopen volgend jaar onze sportieve doelen te verwezenlijken. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen”, aldus Bauer, die volgend jaar zal samenwerken met landgenoot Hugo Houle. “Hugo heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn komst en daar ben ik hem dankbaar voor. Of er nog meer Canadezen komen? Dat weet ik niet, maar dat zie ik uiteraard wel zitten.”