Sterke en slimme Lennard Kämna wint zware bergrit in Tour of the Alps

De derde etappe van de Tour of the Alps is gewonnen door Lennard Kämna. De 26-jarige renner reed in de laatste honderden meters van de slotklim naar Brentinico weg van Jefferson Alexander Cepeda. Aleksandr Vlasov maakte het feestje voor BORA-hansgrohe compleet door als tweede te finishen, voor Cepeda. Tao Geoghehan Hart blijft leider.

De derde etappe van de Tour of the Alps was er opnieuw eentje voor de klimmers, met in de finale twee serieuze beklimmingen. Na de start in Ritten ging het in dalende en voornamelijk vlakke lijn naar de eerste klim van de dag, de Lago di Cei (9,7 km aan 7,5%), gevolgd door een vlakker intermezzo in aanloop naar de slotklim naar Brentonico. Iets meer dan vijftien kilometer klimmen aan ruim 7%, met uitschieters boven de 10%: dat stond de renners nog te wachten in de absolute slotfase.

Sterke kopgroep van twaalf renners

Twaalf renners lieten zich niet afschrikken door de loodzware finale en kozen al vroeg het ruime sop. Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Juri Hollmann (Movistar), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Lorenzo Milesi (Team DSM), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Riccardo Lucca (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Giovanni Carboni (Equipo Kern Pharma), Mattia Bais (EOLO-Kometa), Lukas Pösltberger en Alexander Hajek (Oostenrijkse selectie) en Liam Johnston (Trinity Racing) reden een maximale voorsprong bijeen van ruim vier minuten.

In het peloton waren het een keer niet de mannen van INEOS Grenadiers die op kop reden voor leider Tao Geoghegan Hart. EF Eduction-EasyPost had blijkbaar interesse in de dagzege en nam het leeuwendeel van het werk op zich. Hierdoor bleef de voorsprong van de kopgroep lange tijd rond de vier schommelen. Op de eerste beklimming (naar Lago di Cei) gebeurde er weinig en dus was het vooral uitkijken naar de vijftien kilometer lange slotklim.

Dombrowski doet gooi naar ritzege

Vendrame, zeker niet de sterkste klimmer in de kopgroep, reed in de eerste klimmende kilometers weg van zijn medevluchters. De snelle Italiaan reed een tijdje alleen op kop, maar werd op een gegeven moment toch voorbijgereden door Dombrowski, op papier de beste klimmer van de vroege vlucht. De Amerikaan reed met nog tien kilometer te gaan alleen aan de leiding en deed een gooi naar de ritzege, al was het peloton inmiddels wel genaderd tot op twee minuten.

Onder aanvoering van BORA-hansgrohe werd de favorietengroep stevig uitgedund, en werd het verschil met Dombrowski steeds kleiner. Op goed zes kilometer van de top opende Lennard Kämna de debatten. De Duitser hoopte in zijn eentje naar Dombrowski te springen, maar kreeg al snel het gezelschap van Jefferson Alexander Cepeda. De Ecuadoraan ging op en over Kämna en reed – met de Duitser in zijn wiel – naar vroege vluchter Dombrowski. Vlak daarachter zagen we een groepje met onder meer leider Hart, Pavel Sivakov, Santiago Buitrago en de Britse revelatie Max Poole.

1-2 voor BORA-hansgrohe

In de spits van de koers zagen we intussen alleen nog Cepeda en Kämna, de moegestreden Dombrowski bleek niet meer in staat om zijn wagonnetje aan te haken. De Amerikaan werd in de laatste kilometers ook nog ingerekend door Hart, die zich op kop had gezet van het eerste achtervolgende groepje. De Brit gaf er in de finale nog een flinke lap op en kwam nog aardig dicht bij de twee koplopers. Kämna bleef echter ijzig kalm, liet Cepeda het vuile werk opknappen en snelde op het juiste moment weg van de Ecuadoraan.

Dit bleek de winnende move, want de sterke en sluwe Kämna trok zijn inspanning met verve door en bleef uit de greep van de eerste achtervolgers. Vlasov zorgde voor een 1-2’tje voor BORA-hansgrohe, Cepeda werd nog derde. Hart kwam als vierde binnen en gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.