Sterk blok Bahrain Victorious in Milaan-San Remo: “Mohoric is beter dan in 2022”

Bahrain Victorious gaat ook dit jaar weer een serieuze speler zijn in Milaan-San Remo. Vorig jaar won het WorldTeam zelfs La Primavera met Matej Mohoric, die nu weer aan de start staat. “Iedereen weet wat hij kan. Hij voelt zich zelfs beter dan in 2022, maar er is geen garantie dat hij zijn zege kan herhalen”, vertelt ploegleider Franco Pellizotti.

“Milaan-San Remo is altijd al de meest onvoorspelbare wedstrijd geweest, en de moeilijkste wedstrijd om te winnen”, gaat de Italiaanse oud-wielrenner verder. “Omdat we vorig jaar wonnen, zijn de verwachtingen hoog. […] Matej is een slimme renner, maar hij hoeft niet te wachten tot de afdaling van de Poggio om weer te winnen. Met zijn kwaliteiten kan hij dit monument op meerdere manieren winnen.”

Naast Mohoric staan ook Nikias Arndt, Andrea Pasqualon, Jonathan Milan en Fred Wright aan de start. “En we hebben twee sterke renners die een late aanval kunnen plaatsen, namelijk Damiano Caruso en Pello Bilbao. Ik ben benieuwd om hun in actie te zien”, aldus Pellizotti.

Mohoric zelf weet dat de lat hoog ligt na vorig jaar. “Het succes bevestigen zal lastig worden, maar in San Remo zijn meerdere scenario’s mogelijk. Ik denk dat ik dan nog steeds een kans heb om te winnen. Ik zal wel meer in de gaten gehouden worden door de concurrentie, maar ik denk dat ik goede kaarten heb om te spelen”, vertelt de Sloveen, die aangaf weer een dropper post te gaan gebruiken.

