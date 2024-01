zondag 21 januari 2024 om 04:57

Stephen Williams wint Tour Down Under na titanenstrijd met Narváez, Del Toro en Lemmen op Mount Lofty

Stephen Williams heeft op de slotdag van de Tour Down Under de eindoverwinning naar zich toegetrokken. De Brit van Israel-Premier Tech begon als leider aan de slotrit naar Mount Lofty en wist zijn okergele trui met succes te verdedigen. Op de slotklim vocht hij een verbeten strijd uit met Jhonatan Narváez, Isaac Del Toro en Bart Lemmen. Williams won de rit en het eindklassement; Lemmen eindigde als vierde in de rit en vijfde in het eindklassement.

Op het programma stond een heuvelrit met ruim 2.800 hoogtemeters naar Mount Lofty, met drie keer die klim (6 km aan 3,3%, maar laatste 1,3 kilometer aan 7,3%) op de route in de laatste 60 kilometer. Stephen Williams verdedigde de leiderstrui tegenover Oscar Onley, die in dezelfde tijd stond als zijn landgenoot. Jhonatan Narváez en Isaac Del Toro volgden op vijf seconden, gevolgd door Julian Alaphilippe, Bart Lemmen en Simon Yates op zestien seconden van Williams.

De etappe werd tot diep in de finale gekleurd door zeven aanvallers. Gil Gelders (Soudal Quick-Step) was de enige Belg vooraan, en hij zat mee met António Morgado (UAE Emirates), Franck Bonnamour (Decathlon AG2R La Mondiale), Simon Geschke (Cofidis), Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck) en Jacopo Mosca (Lidl-Trek). Zij hielden stand tot de slotklim van Mount Lofty.





Spanning op de slotklim van Mount Lofty

Vijf kilometer voor de finish kreeg het peloton de laatste overgebleven vluchters in het zicht. Morgado en Gelders deden nog een laatste poging om uit handen te blijven van de grote mannen, maar ook de neoprofs zagen in dat het niet ging lukken. De favorieten gingen op Mont Lofty bepalen wie de rit én wie het eindklassement zou winnen.

Het werd een heuse afvalkoers in de laatste twee kilometer. De eerste demarrage kwam van Del Toro en hij kreeg slechts vier renners met zich mee. Narváez zat op zijn wiel, terwijl Williams en Lemmen met moeite kwamen aansluiten. Ook Laurence Pithie was mee en hij kon even wegrijden van de andere vier. Na een nieuwe versnelling van Del Toro werd hij echter ingerekend.

Vierde plaats Lemmen bij debuut in WorldTour-ronde

Lemmen knokte zich in de laatste 500 meter naar de vierde plaats. Hij moest toezien hoe Williams in een sprint-à-trois de ritzege op Mount Lofty én eindzege in de Tour Down Under naar zich toe trok. Narváez en Del Toro hadden het nakijken en mochten mee het eindpodium op. Lemmen eindigde namens Visma | Lease a Bike op de vierde plek in de slotrit en als vijfde in het algemeen klassement.

Pithie maakte de top-5 van de slotrit compleet. Daarachter was het Alaphilippe die, tien seconden achter Williams, het volgende groepje aanvoerde. Nederlanders Bauke Mollema (negende) en Lars Boven (tiende) finishten in die groep en eindigden nog in de top-10. Ook Willunga Hill-winnaar Oscar Onley zat in die groep; hij werd 21ste en wist zo Lemmen nog net achter zich te houden in het klassement.

