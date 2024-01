Bart Lemmen verbaast met vijfde plek in Tour Down Under: “Aanpak Visma | Lease a Bike voelt als gegoten”

In die laatste kilometer moest Lemmen het afleggen tegen enkele van deze favorieten, maar wist hij bijvoorbeeld Simon Yates achter zich te houden. Zo eindigde hij als vijfde in de daguitslag. “We konden in een goede positie aan de tweede beklimming van Willunga Hill beginnen. Het lukte mij om stand te houden aan het front. Uiteindelijk had ik in de sprint net niet genoeg over. Ik raakte een beetje ingesloten waardoor ik wat stilviel”, laat Lemmen weten via de website van de ploeg.

“Ik heb echter zeker niets te klagen met dit mooie resultaat”, gaat de 28-jarige renner verder. “In de afgelopen periode heb ik een enorme boost gekregen. De ploeg spreekt heel veel vertrouwen in mij uit. Ik voel die waardering ook echt. Ik had vanochtend niet gedacht dat ik hier met de beste klimmers kon wedijveren.”

Professionele aanpak

De Tour Down Under is pas de eerste WorldTour-koers voor Lemmen. Hij wijdt zijn snelle succes aan de werkwijze binnen de ploeg. “De professionele aanpak bij Team Visma | Lease a Bike en mijn specifieke rol in het team zitten mij als gegoten. Ik ben heel tevreden met deze prestatie. Om eerlijk te zijn heb ik mezelf wel een klein beetje verbaasd. Het is nu uitkijken naar de afsluitende etappe van morgen. Daarin hoop ik mijn toptienklassering te behouden.”