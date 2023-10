woensdag 4 oktober 2023 om 10:00

Stem nu op de Wielrenners van de maand september 2023

Voor de zevende keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand september 2023.

De stembussen zijn geopend tot dinsdag 10 oktober om 12.00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2023 in november.

Genomineerden Wielrenner van de maand, september

Wout Poels (35, wegwielrennen)

Wout Poels kende een meer dan goede maand september. De Limburgse klimmer van Bahrain Victorious reed een verdienstelijke Vuelta, die hij feestelijk afsloot met een ritzege in Guadarrama voor Remco Evenepoel. Daarnaast eindigde Poels als vijfde op de mythische Angliru en als derde in de etappe naar Bejes.

Sjoerd Bax (27, wegwielrennen)

Sjoerd Bax zal tevreden zijn met zijn septembermaand. De Nederlander, ploeggenoot van Tadej Pogačar bij UAE Emirates, zette voor het tweede jaar op rij een Italiaanse najaarskoers op zijn naam. In de Trofeo Mateotti bleef hij Simone Velasco en Lorenzo Rota voor. Daarnaast eindigde hij als tiende op het EK tijdrijden in eigen land.

Olav Kooij (21, wegwielrennen)

Olav Kooij was in september het Nederlandse zegekanon. De sprinter van Jumbo-Visma was heer en meester in de Tour of Britain, waar hij met dank aan Wout van Aert liefst vier keer wist te winnen. Ook pakte hij een bronzen medaille op het EK op de weg in Drenthe en greep hij net naast de zege in de Gooikse Pijl.

Genomineerden Wielrenster van de maand, september

Mischa Bredewold (23, wegwielrennen)

September was de maand waarin Mischa Bredewold haar absolute doorbraak kende. Ze werd derde in de eerste etappe van de Ronde van Romandië en won de gerenommeerde GP de Plouay. Maar, de kers op de taart veroverde ze in Drenthe, waar ze met een indrukwekkende aanval soleerde naar de overwinning in het Europees kampioenschap.

Lorena Wiebes (24, wegwielrennen)

Lorena Wiebes toonde zich ook in september weer regelmatig als een vaderlands beste wielrensters. Zo greep ze in de Simac Ladies Tour de overwinning in de slotrit, wat haar tevens een tweede plek in het algemeen klassement opleverde. Daarnaast stond ze op de tweede plaats van een Europees kampioenschap op de weg, waar ze the best of the rest was achter de ontsnapte Mischa Bredewold.

Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Het Amersfoortse multi-talent Puck Pieterse richtte zich in september op de mountainbike. In Les Gets won ze de sprintrace van de wereldbeker XC mountainbike, terwijl ze tijdens de hoofdwedstrijd als tweede eindigde. In het Amerikaanse Snowshoe reed ze aan het einde van de maand naar een tweede plek in de sprintrace.

Genomineerden Talent van de maand, september

Ilse Pluimers (21, wegwielrennen)

Een verrassende Nederlandse overwinninng op het EK wielrennen kwam op de vrijdag, bovenop de VAM-berg. Daar wist Ilse Pluimers solo de beloftenwedstrijd te winnen bij de vrouwen. Nadat ze eerder in september na vijf etappes in de Simac Ladies Tour moest opgeven, werd ze vijftiende op het EK tijdrijden. Maar haar hoogtepunt kwam twee dagen later. Ze knalde in de slotronde op de VAM-berg naar het goud. Iets waar ze ervaring mee heeft, want in 2019 won Pluimers ook al het EK bij junioren.

Shirin van Anrooij (21, wegwielrennen)

September begon uitstekend voor Shirin van Anrooij, want op de eerste dag van de maand trok ze de eindzege in de allereerste Tour de l’Avenir naar haar toe. De Zeeuwse was ontketend in de bergachtige slotrit en wist daardoor van de derde plek in het klassement naar de leiderstrui te rijden. Van Anrooij won uiteindelijk met meer dan twee minuten voorsprong. Later werd ze ook nog negende in de Simac Ladies Tour en was ze met de Nederlandse ploeg vierde op het EK Mixed Relay.

Vul hier het formulier in!