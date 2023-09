vrijdag 22 september 2023 om 09:06

Wielergala verhuist na 60 jaar van Den Bosch naar Utrecht

Het Wielergala 2023 vindt voor het eerst in 60 jaar niet plaats in Den Bosch. De organisatie van het gala, waar de beste wielrenners en wielrensters van Nederland gehuldigd worden, vindt op maandag 27 november namelijk plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is volgens de Club 48, organisator van het Wielergala, tijd voor vernieuwing.

“Met oog voor traditie vernieuwen we het Wielergala”, zegt Joop Atsma van Club 48. “Met Utrecht en ‘s-Hertogenbosch zien we deze nieuwe opzet als een geweldige kans en uitdaging. Wereldwijd speelt Nederland in vrijwel alle disciplines een hoofdrol. Het is belangrijk dat we eenmaal per jaar onze eigen kampioenen tijdens het nationale Wielergala in het zonnetje zetten.”

Bij de gemeente Den Bosch vinden ze het jammer dat het Wielergala vertrekt uit Noord-Brabant. “Natuurlijk doet loslaten pijn. Het Wielergala is ooit in ’s-Hertogenbosch gestart en decennialang hebben we dat met vele partijen en met trots mede mogelijk gemaakt”, stelt wethouder Sport Marianne van der Sloot. “Met z’n allen gunnen we de wielersport de nu ingezette ontwikkeling richting een nationale Dutch Cycling Week in Utrecht.”

Profiel versterken

Utrecht is als fietsstad onlosmakelijk verbonden met het wielrennen. “De Giro, Tour, Vuelta en nu ook het Wielergala”, jubelt Cor Jansen van Utrecht Marketing. “Ik ben trots dat dit prachtige evenement in goed overleg met Vuelta-partners ‘s-Hertogenbosch en BrabantSport naar Utrecht komt. Een mooie kans om met alle samenwerkende partijen het nationale profiel van het gala verder te versterken.”

Tijdens de start van de Vuelta a España van vorig jaar werkten Utrecht en Den Bosch nauw samen. De Domstad organiseerde, samen met Den Bosch en Breda, drie dagen lang de Gran Salida.







WielerFlits is partner van de verkiezing Wielrenner van het Jaar en organiseert ook een maandverkiezing in de categorieën Wielrenner, Wielrenster en Talent van de maand. Al die maandwinnaars, gekozen door oud-beroepsrenners (Club 48), huidige profs (VVBW) en het publiek (WielerFlits), zijn automatisch genomineerd voor de jaarverkiezing.

Wielrenner van de maand 2023

Januari en februari: Mathieu van der Poel

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Thymen Arensman

Juni: Dylan van Baarle

Juli: Wout Poels

Augustus: Mathieu van der Poel

Wielrenster van de maand 2023

Januari en februari: Fem van Empel

Maart: Demi Vollering

April: Demi Vollering

Mei: Demi Vollering

Juni: Puck Pieterse

Juli: Demi Vollering

Augustus: Demi Vollering

Talent van de maand 2023

Januari en februari: Shirin van Anrooij

Maart: Shirin van Anrooij

April: Shirin van Anrooij

Mei: Puck Pieterse

Juni: Puck Pieterse

Juli: Puck Pieterse

Augustus: Puck Pieterse