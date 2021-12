Stem nu op de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2021

Traditioneel worden in december de jaarlijkse wielerprijzen uitgereikt door de Club 48. Het jaar 2021 heeft de nodige hoogtepunten opgeleverd voor het Nederlandse wielrennen en de beste renners en rensters maken kans op de titel Wielrenner van het Jaar. Het publiek kan bij WielerFlits stemmen voor hun favoriet!

Het afgelopen jaar organiseerden wij met de Club 48 elke maand de verkiezing Wielrenner van de Maand. Alle maandwinnaars zijn automatisch genomineerd voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar. De nominatiecommissie heeft daar een aantal renners met een wildcard aan toegevoegd, op basis van hun prestaties in 2021.

De winnaars worden op maandag 20 december bekendgemaakt tijdens het Wielergala 2021.

In 2020 gingen de prijzen naar Mathieu van der Poel (Wielrenner van het jaar), Anna van der Breggen (Wielrenster van het jaar) en Ceylin del Carmen Alvarado (Renner van de toekomst).

Genomineerden Wielrenner van het Jaar (Gerrit Schulte Trofee)

Dylan van Baarle (wegwielrennen)

Als wielrenner van de maand september is Dylan van Baarle automatisch genomineerd voor de Gerrit Schulte Trofee. De coureur van INEOS Grenadiers veroverde op het WK wielrennen op de weg in Leuven een zilveren medaille. Daarmee was hij de eerste Nederlandse man op een WK-podium sinds Léon van Bon in San Sebastián. In het voorjaar boekte hij zijn eerste zege in een grote voorjaarswedstrijd; hij won solo Dwars door Vlaanderen. Ook werd hij zevende in de E3 Saxo Bank Classic, achtste in Gent-Wevelgem en tiende in de Ronde van Vlaanderen.

David Dekker (wegwielrennen)

Het seizoen begon voortvarend voor David Dekker, die indruk maakte bij zijn WorldTour-debuut met twee tweede plaatsen in de UAE Tour. De jongeling van Jumbo-Visma sleepte het puntenklassement in de wacht en het bleek genoeg voor de titel wielrenner van de maand februari. Later in het seizoen was Dekker junior, die debuteerde in de Giro d’Italia aan de zijde van Dylan Groenewegen, ook goed voor enkele ereplaatsen in de Ronde van Polen.

Tom Dumoulin (wegwielrennen)

Een medaille op de Olympische Spelen, dat was het hoofddoel voor Tom Dumoulin in 2021 nadat hij in het voorjaar besloten had om er een tijdje tussenuit te gaan. Hij ging op onbetaald verlof bij Jumbo-Visma, vond het plezier in het fietsen terug en kreeg de smaak weer te pakken. Op het NK tijdrijden, dat hij winnend afsloot, maakte hij rentree. Vervolgens reed hij de Ronde van Zwitserland in voorbereiding op Tokio. Daar bleek alleen Primož Roglič sneller in de tijdrit, wat Dumoulin dus zilver opleverde. In de Benelux Tour werd de Limburger na een ijzersterke slotrit negende, maar het WK reed hij niet vanwege een polsbreuk.

Lars van der Haar (veldrijden)

Het was voor veldrijder Lars van der Haar wachten op die ene uitschieter en die kwam er in november. Op de VAM-berg in Drenthe veroverde de Jack Russell uit Woudenberg de Europese titel door een heel blok aan Belgische tegenstanders te verslaan. Het was voor Van der Haar de tweede Europese titel uit zijn carrière. Niet veel later won hij ook nog de Wereldbeker veldrijden in Tábor. In de Wereldbeker van Zonhoven was hij in oktober nog knap tweede geworden.

Jeffrey Hoogland (baanwielrennen)

Als onderdeel van de Nederlandse teamsprinters kan Jeffrey Hoogland de muur inmiddels vol hangen met gouden medailles. Dit jaar won hij met de ploeg goud op de Olympische Spelen, op het WK baanwielrennen en op het EK baanwielrennen. Daarnaast werd hij wereldkampioen en Europees kampioen op de Kilometer tijdrit, veroverde hij de EK-titel op de keirin en won hij drie keer (op de Spelen, op het WK en het EK) het zilver op de individuele sprint.

Taco van der Hoorn (wegwielrennen)

Door een indrukwekkende en verrassende ritoverwinning in de Giro d’Italia werd Taco van der Hoorn verkozen tot wielrenner van de maand mei. De rasaanvaller van Intermarché-Wanty-Gobert, die in 2021 eigenlijk uit zou komen op continentaal niveau, wist tijdens de derde etappe naar Canale het peloton voor te blijven. Datzelfde kunstje flikte Van der Hoorn later in het jaar ook in de Benelux Tour en in in de Omloop van het Houtland.

Fabio Jakobsen (wegwielrennen)

Het werd het jaar van de comeback voor Fabio Jakobsen. In de Ronde van Turkije keerde de sprinter, die vorig jaar zwaar ten val was gekomen in de Ronde van Polen, terug in het peloton. In Turkije, de Algarve en de Dauphiné lukte het nog niet in de sprints, maar in de Ronde van Wallonië was het raak. Twee keer zelfs. In de Vuelta a España bereikte Jakobsen zijn topvorm: met drie ritzeges verzekerde hij zich van de puntentrui. In het najaar won hij nog de Gooikse Pijl en de Eurométropole Tour.

Niek Kimmann (BMX)

Het hoogtepunt voor Niek Kimmann beleefde hij dit jaar tijdens de Olympische Spelen. Ondanks een botsing tijdens een training, met als gevolg een klein breukje in zijn knie, wist hij tot ieders verrassing goud te veroveren op de BMX. Hij was daarmee de eerste Nederlander die op dat onderdeel olympisch goud won. Het leverde hem de titel wielrenner van de maand juli op. Niet lang na de Spelen wist Kimmann ook het WK BMX op Papendal te winnen. Een heuse dubbelslag dus.

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Hattrick Harrie is ondertussen een begrip in het baanwielrennen. Op de Olympische Spelen greep hij goud op de individuele sprint, de teamsprint en brons op de keirin, waarna hij ook op het WK en het EK baanwielrennen het beste in zichzelf naar boven haalde. Lavreysen mag zich wereldkampioen sprint, keirin en teamsprint noemen en daarnaast ook Europees kampioen sprint en teamsprint. Zijn succesjaar sloot hij af met winst in het sprintklassement van de nieuwe UCI Track Champions League.

Bauke Mollema (wegwielrennen)

Een etappe winnen in de Tour de France was voor Bauke Mollema niet genoeg om wielrenner van de maand te worden. Toch krijgt hij een nominatie, want naast die knappe solozege tijdens de veertiende etappe van de Tour in Quillan behaalde Mollema nog wat indrukwekkende resultaten. Zo was de Groninger dicht bij een olympische medaille in de wegrit. Hij strandde op de vierde plek in Tokio. Daarnaast won Mollema de Trofeo Laigueglia en een rit in de Tour du Var, en eindigde hij als achtste in Luik-Bastenaken-Luik. Met de Nederlandse Mixed Relay veroverde hij bovendien EK-brons en WK-zilver.

Mathieu van der Poel (wegwielrennen, veldrijden)

Heeft u even? In liefst vier maanden werd Mathieu van der Poel gekozen tot wielrenner van de maand: januari, maart, april en juni. Een greep uit zijn prestaties: wereldkampioen veldrijden, ritwinst in de UAE Tour, winst in Strade Bianche, twee etappezeges in Tirreno-Adriatico, vijfde in Milaan-San Remo, tweede in de Ronde van Vlaanderen, twee ritzeges in de Ronde van Zwitserland, een etappewinst in de Tour de France, zes dagen in de gele trui, winst in de Antwerp Port Epic en derde bij zijn debuut in Parijs-Roubaix. En dan waren er nog een aantal zeges in het veld (Baal, Gullegem, Hulst, Hamme) en op de mountainbike (shorttrack in Albstadt, Nove Mesto).

Genomineerden Wielrenster van het Jaar (Keetie van Oosten-Hage Trofee)

Lucinda Brand (wegwielrennen, veldrijden)

Op de weg en in het veld wist Lucinda Brand zich dit seizoen te onderscheiden. Daarvoor werd ze in januari en mei bekroond met de titel wielrenster van de maand. Ze veroverde in de eerste maand van 2021 namelijk de wereldtitel veldrijden in Oostende, nadat ze eerder ook al de cross in Mol had gewonnen. Op de weg won Brand in het tenue van Trek-Segafredo twee ritten en het eindklassement in de Thüringen Ladies Tour. Daarnaast zegevierde ze in een rit in de Tour de l’Ardèche, won ze de bergtrui in de Giro Donne, greep ze brons op het NK tijdrijden. Het najaar stond weer in het teken van de cross, en met succes. Ze rijgt de zeges aaneen en greep EK-goud.

Shanne Braspennincx (baanwielrennen)

Een van de verrassingen van het olympische baantoernooi was deze zomer Shanne Braspennincx. De sprintster, die in 2015 een hartaanval kreeg en daarna de nodige problemen overwon, wist op de wielerbaan in Tokio te stunten door goud te winnen op het onderdeel keirin. Daarmee trad ze in de voetsporen van Elis Ligtlee, die in 2016 diezelfde titel won. Die prestatie zorgde ervoor dat ze in augustus tot wielrenster van de maand werd verkozen. Op het EK baan voegde Braspennincx nog een titel op het individuele sprinttoernooi en met de Nederlandse teamsprinters aan haar palmares toe.

Anna van der Breggen (wegwielrennen)

Het laatste actieve wielerjaar van Anna van der Breggen werd een succesvol jaar. In februari werd de wereldkampioene wielrenster van de maand na haar overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad. Later volgden nog zeges in de Waalse Pijl (haar zevende op rij), de GP Eibar, Durango-Durango, de Vuelta a Burgos en het NK tijdrijden. In de Giro Donne was Van der Breggen een klasse apart, mede door twee ritzeges won ze met overtuigend verschil het eindklassement in Italië. Op de Olympische Spelen greep ze nog brons op de individuele tijdrit. Op het WK in Vlaanderen sloot ze haar carrière af; ze zette zich volledig in dienst van de ploeg.

Chantal van den Broek-Blaak (wegwielrennen)

In maart mocht Chantal van den Broek-Blaak de titel wielrenster van de maand ontvangen. De voornaamste reden daarvoor was haar knappe overwinning in de Toscaanse klassieker Strade Bianche. Ze rekende in Siena af met Elisa Longo Borghini en Anna van der Breggen. Het was vaker raak voor Van den Broek-Blaak, want ook Dwars door het Hageland en de Drentse Acht van Westerveld schreef ze op haar naam. De eindoverwinning in de Simac Ladies Tour, zonder ook maar een rit te winnen, mogen we niet vergeten.

Ellen van Dijk (wegwielrennen)

In het najaar was Ellen van Dijk in topvorm en dat leverde haar twee heel bijzondere overwinningen op. De tijdrijdster verraste door in de wegwedstrijd van het EK in Italië goud te veroveren. Ze viel vroeg aan en hield stand, nadat ze een paar dagen eerder zilver had gewonnen op het EK tijdrijden. Ruim een week later was het wél raak op het WK tijdrijden voor Van Dijk. Ze reed een ijzersterke chrono en versloeg topfavoriete Marlen Reusser, waardoor Van Dijk voor de tweede keer wereldkampioen tijdrijden werd. Eerder won de Woerdense al de Healthy Ageing Tour (plus ritzege), won ze de proloog in de Lotto Belgium Tour en greep ze zilver op het NK tijdrijden.

Amy Pieters (baanwielrennen)

Samen met de afscheidnemende Kirsten Wild wist Amy Pieters dit jaar wereldkampioen koppelkoers te worden. Ook tijdens de Olympische Spelen ging het Nederlandse koppel voor goud, maar toen vielen zij net buiten de prijzen. Een vierde plaats was voor ze weggelegd op de wielerbaan van Tokio. Pieters kende ook succes op de weg in 2021: ze werd in juni Nederlands kampioene op het lastige parcours op en rond de VAM-berg. Daarnaast won ze Nokere Koerse en een rit in de Women’s Tour.

Annemiek van Vleuten (wegwielrennen)

Een olympische titel ontbrak nog op het palmares van Annemiek van Vleuten, maar na dit jaar niet meer. De chaos in de wegrit, waar ze zilver greep, zorgde voor genoeg motivatie om op de individuele tijdrit naar goud te vliegen in Tokio. Ook op het WK tijdrijden stond Van Vleuten op het podium, maar toen moest ze het doen met brons. Haar zeges in Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Valencia, Emakumeen Nafarroako, de Clásica San Sebastián, de Ladies Tour of Norway en de Ceratizit Challenge (Vuelta voor vrouwen) maken het toch een uiterst succesvol jaar voor de Movistar-kopvrouw.

Demi Vollering (wegwielrennen)

Het jaar van de doorbraak, zo mag 2021 wel genoemd worden voor Demi Vollering. Ook het publiek en de kenners zagen dat, want in april en juni werd ze al wielrenster van de maand. Waarom? Vijfde in de Ronde van Vlaanderen, tweede in de Brabantse Pijl, tweede in de Amstel Gold Race, winst in Luik-Bastenaken-Luik, tweede in Emakumeen Nafarroako, de overwinning in La Course, een derde plaats in de Giro Donne, vijfde in de Simac Ladies Tour, brons op het WK Mixed Relay, vijfde op het EK op de weg, zevende op het WK op de weg en rit- en eindwinst in de Women’s Tour.

Marianne Vos (wegwielrennen, veldrijden)

Ook in 2021 was Marianne Vos meer dan eens op de voorgrond actief in het veld en op de weg. Ze eindigde als tweede in de Trofeo Binda, won Gent-Wevelgem, won de Amstel Gold Race, werd zesde in Luik-Bastenaken-Luik, derde in La Course, won twee etappes in de Giro Donne, eindigde als vijfde in de olympische wegrit en greep drie ritzeges in de Simac Ladies Tour. En hoe een tweede plaats kan verschillen: die op het WK in Leuven was een grote teleurstelling, terwijl haar tweede plaats in Parijs-Roubaix indrukwekkend was. Die topvorm trok Vos door naar het veldritseizoen, waar ze de World Cups van Waterloo en Iowa won.

Kirsten Wild (baanwielrennen)

Het was al bekend dat Kirsten Wild ging stoppen met wielrennen, toen ze op het WK baanwielrennen in Roubaix goud wist te winnen op het onderdeel koppelkoers. Dat deed ze samen met Amy Pieters. Eerder in het jaar waren beide dames nog vierde geworden op dat onderdeel tijdens de Olympische Spelen. Toch ging Wild niet zonder prijs naar huis: ze won in Tokio brons op het omnium. Daarnaast was er nog WK-brons voor Wild op de puntenkoers.

Genomineerden Renner van de Toekomst (Gerrie Knetemann Trofee)

Shirin van Anrooij (veldrijden)

Onder de vleugels van Sven Nys maakt Shirin van Anrooij flinke stappen. Haar hoogtepunt van deze winter beleefde ze begin november op de VAM-berg, toen ze de Europese titel bij de beloftes wist te winnen. Ze wist topfavoriete Puck Pieterse, die na een val de jacht had geopend, achter zich te houden. Ook tussen de elites houdt Van Anrooij goed stand, getuige haar reeks aan top-10-noteringen in de Wereldbekers. Op de weg werd ze in 2021 vierde op het NK op de weg, won ze het jongerenklassement van de Tour de Feminin in Tsjechië en eindigde ze in de top-10 van het EK op de weg en EK tijdrijden bij de beloftes.

Marijn van den Berg (wegwielrennen)

Twee keer werd Marijn van den Berg uitgeroepen tot talent van de maand, namelijk in mei en in augustus. De jongeling wist bij de beloftenploeg van Groupama-FDJ en namens de Nederlandse selectie indruk te maken. Al vroeg in het jaar won hij de GP Adria Mobil en ook in de Alpes-Isère Tour won hij een rit. In de beloftenkoers Orlen Nations GP was Van den Berg oppermachtig, met twee ritzeges en de eindzege. In de Giro U23 wilde het niet vlotten, maar in de Tour de l’Avenir wel. Mede door drie (!) ritzeges en winst in het puntenklassement maakt hij volgend jaar zijn WorldTour-debuut bij EF Education-Nippo. Parijs-Tours voor beloften sloot hij af als derde.

Chris van Dijk (mountainbiken)

In april werd de jonge Chris van Dijk gekozen als talent van de maand. De mountainbiker wist in die maand zijn neus aan het venster te steken met een overwinning in de World Series voor junioren in het Oostenrijkse Haiming. Van Dijk reed daarnaast in de World Series-wedstrijd in Nalles (Italië) naar een tweede plaats. In totaal schreef de junior van TalentNED drie internationale MTB-wedstrijden voor U19-renners op zijn naam. Daarnaast eindigde het mountainbiketalent nog zeven keer in de top-10.

Mick van Dijke (wegwielrennen)

Hij begon het seizoen als renner van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, en sloot het af als onderdeel van het WorldTour-team. Mick van Dijke kroonde zich onder meer tot Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften, en werd in de NK-wegrit tweede achter zijn tweelingbroer Tim. Daarnaast won hij twee etappes en het klassement in de Flanders Tomorrow Tour, was hij tweede in Kreiz Breizh Elites, werd hij derde in de CRO Race en won hij er het jongerenklassement en sloot hij het WK tijdrijden voor beloften af als vijfde.

Tim van Dijke (wegwielrennen)

Jumbo-Visma heeft besloten om ook Tim van Dijke over te hevelen naar de WorldTour, maar dan wel vanaf 2023. Een profzege heeft Van Dijke al op zak, want hij won knap de slotrit van de CRO Race. Daarnaast werd hij Nederlands kampioen op de weg in de U23-categorie en greep hij zilver op het NK tijdrijden, achter zijn tweelingbroer Mick. Dat leverde hem de titel talent van de maand juni op. Tim van Dijke sloot het jaar af met een tweede plaats in de Ster van Zwolle.

Maike van der Duin (baanwielrennen)

Als renster van Drops-Le Col wist Maike van der Duin op de weg enkele ereplaatsen te behalen in de Kreiz Breizh Elites, de Giro di Toscana en de GP de Fourmies voor vrouwen. Maar haar grootste succes behaalde Van der Duin op de baan. Op het WK baanwielrennen kreeg ze de kans tussen de elite-vrouwen en daarbij stuntte ze met zilver op het onderdeel scratch. Op het EK baanwielrennen werd Van der Duin vierde op het omnium.

Fem van Empel (veldrijden)

Aan het begin van 2021 was het Fem van Empel die twee keer de titel talent van de maand won. In januari en februari was de veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal succesvol. Wat heet, op het WK voor beloftes in Oostende veroverde ze de wereldtitel. Maar ook tussen de elites maakte Van Empel indruk met een vierde plek in Boom, een vijfde plaats in Hamme en ereplaatsen in Lille, Brussel, Sint-Niklaas en Oostmalle. In het nieuwe seizoen won ze nog niet, maar werd ze wel derde op het EK veldrijden U23 en greep ze de nodige top-10-plaatsen.

Daan Hoeks (wegwielrennen)

Een wegrenner van een clubteam wordt niet vaak genomineerd voor een landelijke verkiezing, maar Daan Hoeks heeft het voor elkaar gekregen dankzij zijn winst in de verkiezing talent van de maand juli. De coureur van Wielerploeg Groot-Amsterdam (WPGA) won die maand de derde etappe van de Tour des Deux-Sèvres. Door punten te sprokkelen onderweg schreef Hoeks ook het bergklassement op zijn naam. Daarnaast won hij in de Poolse beloftenkoers Carpathian Couriers Race een etappe en miste hij de eindzege op honderdsten van een seconde. In het voorjaar reed hij met Holdsworth Zappi de nodige Italiaanse koersen en ook de Giro U23.

Vincent Hoppezak (baanwielrennen)

Het naseizoen van Vincent Hoppezak was ijzersterk. Als een van de baanrenners van de toekomst werd hij in het diepe gegooid op het EK en het WK baanwielrennen bij de elites. Dat deed Hoppezak niet onverdienstelijk, want hij kwam thuis met twee medailles. Op het Europees kampioenschap won hij zilver op het onderdeel scratch, en tijdens het WK wist hij brons te pakken op de puntenkoers. Volgend jaar komt Hoppezak op de weg uit bij BEAT Cycling, de continentale ploeg die ook beschikt over een baanselectie.

Olav Kooij (wegwielrennen)

Jumbo-Visma besloot in februari Olav Kooij bij de WorldTour-selectie te halen. De jonge sprinter maakte vorig jaar furore bij de opleidingsploeg en werd vervroegd overgeheveld. In de Ronde van Hongarije was hij dicht bij een ritzege en ook in de Baloise Belgium Tour sprintte hij naar een top-10-plek. In de Ronde van Polen leek Kooij op weg naar zijn eerste WorldTour-zege, maar toen was Fernando Gaviria net iets sneller. In het najaar kwam dat succes er toch. Op het WK voor beloften sprintte Kooij naar brons, waarna hij in de CRO Race twee etappes won en het puntenklassement binnensleepte. Hij sloot af met een derde plek in Gran Piemonte.

Puck Pieterse (veldrijden)

De Nederlandse vrouwen domineren het veldrijden en een van die rensters is Puck Pieterse. In oktober werd zij verkozen tot talent van de maand, mede door een knappe tweede plaats in de Wereldbeker Overijse tussen de elites. Sinds het begin van dit seizoen is Pieterse altijd in de top-10 geëindigd van een cross. Op het EK voor beloftes was ze topfavoriet, maar een val zorgde ervoor dat het ‘slechts’ zilver werd voor haar. Ze werd in de Wereldbeker van Tábor ook tweede.

Pim Ronhaar (veldrijden)

Als wereldkampioen veldrijden bij de beloften mag Pim Ronhaar natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. In Oostende reed de toen nog tweedejaars belofte op soevereine wijze naar de wereldtitel. Op voorhand werd hij niet als de grootste favoriet gezien, al werd hem wel de rol van belangrijke outsider toegedicht. In het nieuwe crossseizoen heeft Ronhaar een flinke stap gezet. Zijn zeges in de Koppenbergcross en in Kortrijk (allebei bij de beloften), zijn derde plaats in de Wereldbeker van Besançon, en zijn vijfde plaatsen in de Wereldbeker van Fayetteville en de Superprestige van Boom springen eruit.

Lonneke Uneken (wegwielrennen)

Een ijzersterk optreden in de Healthy Ageing Tour leverde Lonneke Uneken in maart de prijs talent van de maand op. De jonge renster van SD Worx had de slotrit rond de VAM-berg gewonnen en was vierde geworden in het eindklassement. Daar voegde ze later in het jaar ook nog een zesde plek in Dwars door het Hageland, een ritzege in de Baloise Ladies Tour (en winst in het puntenklassement), een etappeoverwinning in de Simac Ladies Tour en een zesde plaats in de Drentse Acht van Westerveld aan toe.

