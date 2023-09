donderdag 28 september 2023 om 19:36

‘Stelvio is de Cima Coppi in de Giro d’Italia 2024’

De Giro d’Italia gaat volgend jaar weer over de Passo dello Stelvio. Dat nieuws heeft Tuttobiciweb naar buitengebracht. De monsterklim in de Alpen staat in de slotweek op het programma in een van de vele bergetappes en wordt zo de Cima Coppi, het hoogste punt van de Giro.

De Stelvio zou volgens het Italiaanse wielermedium onderdeel zijn van etappe 16, die op dinsdag 21 mei op het programma staat. Na een start in Livigno wacht neer verluidt een bergrit met de Passo d’Eira, Passo Focagno, gevolgd door de Passo dello Stelvio. Daar zal de finish niet liggen, want na een afdaling wordt afgedaald naar Alto Adige om vervolgens te finishen in Val Gardena.

Eerder dit jaar was de Stelvio nog onderdeel van het parcours in de Giro Next Gen, de Giro d’Italia voor beloften. De laatste keer dat de klim in de ‘grote’ Ronde van Italië zat, was in 2020. Wilco Kelderman veroverde in die etappe de roze trui, terwijl Jai Hindley de rit won in Laghi di Cancano.

De Stelvio, vanuit Prato, is 24,7 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%. De top ligt op 2.758 meter hoogte.

