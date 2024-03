zaterdag 2 maart 2024 om 08:15

Stelling: De parcoursverlenging van Strade Bianche is een goede ontwikkeling

Hoewel Strade Bianche nog geen heel lange historie heeft, nomineren veel wielerliefhebbers de Italiaanse voorjaarsklassieker als het zesde monument. De indrukwekkende erelijst en de prachtige plaatjes die de koers over de Toscaanse grindwegen oplevert, zijn hier belangrijke argumenten voor. Dit jaar is het parcours van de wedstrijd flink verzwaard ten opzichte van voorgaande edities, extra reden dus om nog meer te discussiëren over de gravelkoers. Dat doen ook Maxim Horssels en Youri Ijnsen in de WielerFlits podcast van deze week!

Strade Bianche is dit jaar fors zwaarder. Dat heeft allereerst te maken met de afstand, die voor het eerst boven de grens van de 200 kilometer ligt. Terwijl de afgelopen zes edities nog 184 kilometer lang waren, moeten de renners nu 215 kilometer afleggen. Ook zijn er vier extra grindstroken aan het parcours toegevoegd. We gaan van elf naar vijftien sectoren. Én van 63 kilometer naar 71,5 kilometer aan gravel.

Youri geeft aan dat de verlengde wedstrijd een langere finale betekent. “De laatste jaren hebben we gemekkerd dat de uitzending te laat begon en dat we de actie mistten, nu wordt de finale langer.” Bovendien zorgt de verlenging er volgens hem voor dat de wedstrijd beter tussen de grote monumenten past.

Minder klassieke renners

Maxim is juist van mening dat de verzwaring van de wedstrijd een slechte ontwikkeling is. De extra hoogtemeters die de verlenging van het parcours met zich meebrengt, doet de kansen van klassiekerrenners ten opzichte van klimmers slinken. “We zien nu al dat oud-winnaars, zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert de wedstrijd overslaan.” Maxim is bang dat er in de toekomst minder klassieker mannen deelnemen aan de koers omdat het parcours te zwaar wordt. Terwijl de mix tussen klassementsmannen en voorjaarsrenners juist het unieke karakter van Strade Bianche tekent.