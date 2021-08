Stefano Oldani over Alpecin-Fenix: “De juiste ploeg om me verder te ontwikkelen”

Dat Stefano Oldani volgend jaar zal uitkomen voor Alpecin-Fenix was al even bekend, maar vandaag maakte de ploeg de transfer ook wereldkundig. De 23-jarige Italiaan tekende een contract voor twee seizoenen tot eind 2023.

Oldani begint naar eigen zeggen aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. “Ik ben blij dat ik volgend jaar deel zal uitmaken van Alpecin-Fenix. Ik kijk er echt naar uit. Het is een erg goede ploeg en ze blijven groeien. Het is de juiste formatie om mezelf te ontwikkelen”, aldus Oldani, die nu nog uitkomt voor WorldTour-formatie Lotto Soudal.

De jonge renner, die een goede sprint in de benen heeft, zal volgend jaar aan de zijde koersen van onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. “Ik ben vooral gecharmeerd van de doelstellingen van de ploeg en de winnaarsmentaliteit binnen de formatie. Daar kan ik me goed mee vereenzelvigen. Het motiveert me ook. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

De Italiaan, die zijn carrière begon bij de opleidingsploeg van Kometa, kwam de voorbije twee seizoen vooral bovendrijven in sprints op een lastige aankomst of na een pittige etappe. Hij reed namens Lotto Soudal twee keer de Giro d’Italia uit, waar hij naar verschillende top 10-plekken sprintte.