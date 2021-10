Stefan Küng tevreden: “Ik wilde het seizoen afsluiten met een zege en dat is gelukt”

Met zijn zesde overwinning van het jaar zette Stefan Küng zondag een punt achter zijn seizoen. In de Chrono des Nations was de Europese kampioen veruit de beste. Hij zette nummer twee Martin Toft Madsen op 36 seconden, de rest van het veld volgde op een minuut of meer in de uitslag van de 44,5 kilometer lange tijdrit.

Küng wilde nog een keer vlammen, voor de winterstop. “Zodra ik een nummer op mijn rug heb, ga ik ervoor”, laat de 27-jarige Zwitserse hardrijder weten via zijn ploeg Groupama-FDJ. “Ik heb me goed voorbereid op deze tijdrit. Ik wilde het goed doen, het seizoen afsluiten met een overwinning en dat is gelukt. Het is leuk om met de Europese kampioenstrui te winnen en het seizoen op een goede manier te beëindigen”, vertelt hij verder.

Voor Küng was het zijn zesde seizoensoverwinning. Hij won al een etappe en het klassement in de Ronde van Valencia, een rit in de Ronde van Zwitserland en het Europees én Zwitsers kampioenschap tijdrijden. Nu het seizoen erop zit, neemt de tijdritspecialist eerst even wat gas terug voor hij naar het nieuwe seizoen toe gaat werken. “Nu ga ik eerst op vakantie, daarna ga ik in de winter hard werken om volgend jaar sterker terug te komen.”