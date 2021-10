Küng veruit de beste in Chrono des Nations, mindere dag voor Evenepoel

Stefan Küng heeft op overtuigende wijze de Chrono des Nations op zijn naam geschreven. Vooraf keken de wielerliefhebbers uit naar een duel tussen Küng en Remco Evenepoel, maar de Belg bleek niet bij machte om zijn Zwitserse rivaal te bedreigen. Evenepoel eindigde met een vijfde plaats zelfs naast het podium.

In Frankrijk was het vandaag twee voor de prijs van één. In het uiterste noordoosten van Frankrijk werd vandaag een nieuwe editie van de Boucles de l’Aulne-Châteulin georganiseerd, terwijl in het westen van het land enkele erkende tijdrijders besloten om de degens te kruisen in de Chrono des Nations. Deze eendaagse tijdrit wordt sinds 1982 georganiseerd in de maand oktober en vindt plaats rond Les Herbiers in het Franse departement Vendée. Op de erelijst zien we de namen van onder meer Chris Boardman, Sergej Gontchar, Stef Clement, David Millar, Tony Martin en Jos van Emden.

Titelverdediger Van Emden ontbrak dit jaar in de Chrono des Nations, maar Remco Evenepoel en Stefan Küng besloten wel af te zakken naar Les Herbiers om mee te doen aan de eigenlijke Franse seizoensafsluiter. Voor de start werd er reikhalzend uitgekeken naar het duel tussen Küng, de regerende Europese kampioen tegen de klok, en Evenepoel, dit jaar op het EK- en WK tijdrijden goed voor brons. Een eerste indicatie kregen we na tien kilometer, bij het eerste tussenpunt, in Saint-Paul-en-Pareds. Daar wist Küng een eerste tik uit te delen aan zijn directe concurrenten.

Küng schiet uit de startblokken, Evenepoel stelt teleur

Met een tijd van 12m07s bleek de Zwitser van Groupama-FDJ maar liefst zeventien tellen sneller dan Pierre Latour. Alessandro De Marchi (+ 19 seconden) noteerde de derde tijd. En Evenepoel? De Belg kende een tragere start (12m26s) en kwam als vierde door, op negentien seconden van Küng. Aan Evenepoel dus de taak om in deel twee van de tijdrit te versnellen, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step bleek niet bij machte om Küng serieus te bedreigen. Sterker, Küng wist alsmaar verder uit te lopen en had aan het tweede meetpunt al 39 en 57 seconden voorsprong op respectievelijk Martin Toft Madsen en Evenepoel.

Küng viel ook niet stil in het laatste deel van de tijdrit en wist zo met ruim verschil de Chrono des Nations te winnen. Alleen Toft Madsen wist in de slotfase nog wat seconden goed te maken op Küng en eindigde zo als tweede in de daguitslag, op 36 seconden van de winnaar. De Marchi (+1m16s) mocht als nummer drie ook mee het podium op. Evenepoel verloor in de slotfase nog meer van zijn pluimen, kwam uiteindelijk niet verder dan een vijfde plaats en finishte zo nog achter de Nieuw-Zeelander Aaron Gate. Aan de finish in Les Herbiers bleek het verschil tussen Küng en Evenepoel 1m22s.