vrijdag 1 maart 2024 om 16:16

Stefan Küng past voor Strade Bianche en Tirreno-Adriatico door ‘persoonlijke redenen’

Stefan Küng zal een tijdje niet te zien zijn in het peloton. De Zwitser zou normaal gezien deelnemen aan Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, maar is er niet bij door persoonlijke redenen. Dat laat zijn ploeg Groupama-FDJ weten op sociale media.

Meer details geeft de Franse ploeg niet. Het is in ieder geval een aderlating voor het team, want Küng is nog steeds een van de kopmannen. Dit seizoen toonde hij ook al zijn goede benen in de Volta ao Algarve, waar hij bergop stand kon houden en knap negende werd in het algemeen klassement.

In de Omloop Het Nieuwsblad kwam Küng er minder aan te pas. Uiteindelijk kwam hij wel nog als zestiende over de streep. In principe zal Küng zijn volgende koers de E3 Saxo Classic zijn.