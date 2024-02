donderdag 29 februari 2024 om 11:29

Groupama-FDJ met Franse tridente Martinez-Grégoire-Madouas in Strade Bianche

Groupama-FDJ trekt met een interessante selectie richting Toscane voor de achttiende editie van Strade Bianche. De Franse formatie heeft met Valentin Madouas en toptalenten Romain Grégoire en Lenny Martinez drie (potentiële) kopmannen in de gelederen.

Madouas was vorig jaar bovendien al tweede in Strade Bianche. Hij moest in Siena alleen zijn meerdere erkennen in Tom Pidcock, die een solo van goed vijftig kilometer uit zijn benen wist te schudden. De vraag is of Madouas in staat is om zijn prestatie van vorig jaar te evenaren, laat staan te verbeteren. De Franse kampioen begon zijn seizoen met een vijfde plek in de Ronde van Murcia, maar zijn verdere uitslagen zijn niet om over naar huis te schrijven.

Zijn jongere landgenoot Martinez was de afgelopen weken dan wel weer uitstekend op dreef. Wat heet, de nog altijd maar 20-jarige klimmer opende met winst in de Classic Var en werd vervolgens tweede in O Gran Camiño, achter de ongenaakbare Jonas Vingegaard. Gisteren volgde er een nieuwe overwinning voor de jongeling: in de Trofeo Laigueglia soleerde hij op knappe wijze naar de overwinning.

Op basis van zijn laatste uitslagen is Martinez een van de favorieten voor Strade Bianche, al is het nog afwachten of hij al klaar is om te schitteren in een koers van een dergelijke allure. Zijn generatiegenoot Grégoire liet vorig jaar – met een achtste plaats – al zien dat hij in de klassieker kan wedijveren met de beste renners ter wereld. De 21-jarige coureur is ook goed op dreef, getuige zijn tweede plaats in de recente Faun-Ardèche Classic.

Geen Stefan Küng

De overige vier renners van Groupama-FDJ – Oliver le Gac, Fabian Lienhard, Lewis Askey en Lorenzo Germiani – zullen in dienst rijden. Zoek zaterdag overigens niet naar Stefan Küng. De Zwitser stond op de voorlopige deelnemerslijst, maar maakt geen deel uit van de definitieve Strade-selectie van Groupama-FDJ.