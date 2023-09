zaterdag 23 september 2023 om 20:28

Stefan Küng onder het mes na val EK tijdrijden, Zwitserse bond evalueert handelen intern

Stefan Küng moet worden geopereerd aan de verwondingen die hij heeft opgelopen bij zijn val op het EK tijdrijden. Het gaat om operaties aan de hand en het jukbeen van de Zwitser. Eerder was al bekend dat hij een zware hersenschudding had overgehouden aan de val.

Küng reed op het EK tijdrijden in Drenthe tegen de hekken en kwam daarbij hard ten val. Vrijdag is hij naar Zwisterland gebracht, waar hij maandag zal worden geopereerd. Daarna moet hij zes tot acht weken herstellen. Naar eigen zeggen maakt de tijdrijder het naar omstandigheden goed. “Ik ben in goede handen en de zorg van de artsen van Swiss Cycling is uitstekend”, zei hij op de site van de Zwitserse bond.

Interne analyse bond

Ondanks de zware val reed Küng de tijdrit met gebroken helm nog uit. Dat kwam de Zwitserse bond op de nodige kritiek te staan, onder meer van de UCI, omdat het protocol bij een vermoedelijke hersenschudding niet is gevolgd. De bond zelf geeft nu aan de zaak intern te analyseren.

“Achteraf kan worden geconcludeerd dat Küng de tijdrit niet had mogen uitrijden, maar het is makkelijk om deze conclusie achteraf te trekken”, zei Patrick Müller, hoofd profwielrennen bij de bond. “Het gebeurt allemaal in een zeer korte tijd. Na de val stapt de atleet reflexmatig weer op de fiets. Het is bijna onmogelijk om hem tegen te houden. Bovendien kun je de atleet alleen van achteren zien vanuit de volgauto en kun je niet inschatten hoe ernstig de blessures zijn”, reageerde hij defensief.

Stefan Küng zou normaal ook in de wegrit starten, maar daarin wordt hij zondag vervangen door Mauro Schmid.