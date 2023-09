vrijdag 22 september 2023 om 08:57

EK 2023: UCI vraagt Zwitserse bond waarom gevallen Küng mocht doorfietsen

De valpartij van Stefan Küng houdt de gemoederen bezig. De UCI heeft namelijk geïnformeerd bij de Zwitserse bond welke maatregelen zijn genomen na de bizarre en ongelukkige valpartij van de tijdritspecialist tijdens het EK tijdrijden van woensdag in Emmen. Küng stapte namelijk weer op met, wat achteraf bleek, een hersenschudding.

De beelden van een bebloede Küng aan de finish in Emmen gaan weinig kijkers snel vergeten. Naast snijwonden had hij bij de botsing in de hekken ook twee breukjes in zijn hand, een barst in zijn jukbeen en dus een lichte hersenschudding opgelopen. Ondanks een compleet kapotte helm haalde Küng de finish, waarna hij onderzocht werd en naar het ziekenhuis gebracht werd.

Sinds 2021 heeft de UCI echter een protocol als er sprake is van, of vermoeden is van, een hersenschudding. Renners moeten dan eerst beoordeeld worden op een mogelijke hersenschudding, als bijvoorbeeld hun helm kapot is of als ze echt zwaar ten val zijn gekomen.

De UCI wil nu van de Zwitserse bond weten of deze maatregel genomen is, aldus het Deense Ekstra Bladet. In dat geval was de kans groot geweest dat Küng niet mocht doorfietsen na zijn crash. Mogelijk volgen daar consequenties uit als de juiste richtlijnen niet zijn gevolgd inzake het hersenschuddingsprotocol.