Stefan Küng na zijn vierde titel: “Goed om deze wedstrijdprikkels te hebben” maandag 13 juli 2020 om 08:30

Stefan Küng was blij dat hij gisteren voor het Zwitsers kampioenschap tijdrijden eindelijk weer een rugnummer kon opspelden, zijn eerste wegkoers sinds Parijs-Nice. De renner van Groupama-FDJ liet zien dat hij in orde is en pakte met een royale voorsprong zijn vierde nationale titel op rij.

Küngs missie was om zijn kampioenstrui te verdedigen en dat is wat hij deed. “Het is mooi dat ik het nog een jaar kan dragen tijdens internationale wedstrijden”, reageerde hij. “Ik had de route al meerdere keren verkend en wist wat ik moest doen. Ik had een plan in gedachten en kon het voor honderd procent uitvoeren. Het was ook leuk om te kunnen rijden op mijn nieuwe fiets.”

Door het coronavirus was zijn voorbereiding op het Zwitsers kampioenschap anders dan normaal. “Normaal gesproken zijn de kampioenschappen net voor de Tour, dus bereiden we ons er niet op dezelfde manier op voor. Ik ben net terug van een hoogtestage en werkte niet echt toe naar dit evenement. Ik heb veel tijdritten afgewerkt maar die stonden sowieso in mijn schema.”

Dat hij nog geen intensieve inspanningen heeft geleverd, voelde hij wel. “Het was een parcours met veel hoogteverschil. Het deed pijn, maar het voelde goed om deze wedstrijdprikkels te hebben. Tijdens een training heb je altijd een marge, je past het tempo aan en je kan een route kiezen met minder bochten. Het voelt in ieder geval goed om weer te koersen.”

Contractverlenging

Tijdens de coronabreak werd bekend dat Küng (26) zijn handtekening had gezet onder een contract dat hem tot eind 2023 aan Groupama-FDJ verbindt. De Zwitserse tijdrijder hervat het WorldTour-seizoen op 1 augustus met Strade Bianche. Daarna staan onder meer Milaan-San Remo, de Tour de France, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn programma.