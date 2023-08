Stefan Küng kan twaalfde plaats in WK-tijdrit relativeren: “Niet het einde van de wereld”

Stefan Küng reed vrijdag naar een twaalfde plaats in de WK-tjidrit. Voor de Zwitser, die op voorhand een van de grote favorieten was, was dat niet waar hij voor gekomen was. “Ik ben blij dat ik een pauze kan nemen”, vertelde Küng aan Le Matin.

“Toen ik het parcours ging verkennen, realiseerde ik me al dat het niet 100% mijn ding was. Al die rechte stukken zonder veel tempowisselingen, dat is niet echt iets voor mij. Tijdens de wedstrijd zelf voelde ik na ongeveer 20 kilometer dat het moeilijk ging worden”, aldus Küng. “Het ‘sneed’ in mijn benen en ik kon niet zoveel kracht zetten als ik wilde.”

Het resulteerde uiteindelijk in een teleurstellende twaalfde plaats, maar de renner van Groupama-FDJ kan dat wel relativeren. “Het is niet het einde van de wereld.” Küng denkt overigens niet dat zijn drukke week, hij reed zowel de wegrit als de Mixed Relay, de oorzaak is van zijn mindere dag. “Het zou volgens mij niet anders gelopen zijn. Ik ben nu wel blij dat ik een pauze kan nemen en een beetje op adem kan komen.”

