Stefan Küng blijft langer bij Groupama-FDJ: “Voel me hier enorm goed”

Het nieuws zat er al aan te komen, maar nu is het definitief: Stefan Küng blijft langer bij Groupama-FDJ. De Zwitser heeft een vernieuwd contract getekend tot eind 2025 bij de Franse ploeg. Team DSM, dat zijn zinnen had gezet op Küng en in polepositie leek te liggen om hem in te lijven, vist dus naast het net.

“Ik voel me enorm goed bij Groupama-FDJ”, zegt Küng via de sociale media van Groupama-FDJ. “Ik krijg veel steun en dat is een pluspunt als je je werk wilt doen. We hebben goede renners, vooral jonge honden, dat is erg motiverend. Ik weet dat ik ze met mijn ervaring wat bij kan brengen.”

Küng, die het afgelopen voorjaar kleurde en zich ook in rittenkoersen als de Ronde van Zwitserland van voren toonde, zal ook de komende jaren weer een divers programma rijden. “Ik kan op veel terreinen uit de voeten. Het team rekent op me in de rol van wegkapitein, maar ik zal ook de vrijheid krijgen in de etappekoersen van een week en de klassiekers. We zullen een zeer sterke team hebben voor de klassiekers, ik kan niet wachten.”

Enkele doelen voor komend seizoen zijn ook al bekend. “2024 wordt een belangrijk jaar met de Olympische Spelen en het WK in Zürich. Het team ondersteunt me in deze projecten, die belangrijk voor me zijn. Ik zal blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling.”

