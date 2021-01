Stefan Denifl veroordeeld tot twee jaar cel na gebruik bloeddoping

Stefan Denifl is door de rechtbank van Innsbruck veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan zestien maanden voorwaardelijk. De Oostenrijker maakte deel uit van Operation Aderlass en bevestigde begin vorig jaar dat hij tijdens zijn actieve loopbaan bloeddoping heeft gebruikt.

Denifl moest voor de rechter verschijnen omdat hij was aangeklaagd voor dopinggebruik (naast bloedtransfusies zou het ook gaan om groeihormonen) en commerciële sportfraude. De ex-renner van onder meer Vacansoleil-DCM, Leopard Trek en IAM Cycling verdiende een half miljoen euro, waarmee hij ook zijn dopingpraktijken financierde.

Aangezien in Oostenrijk het gebruik en handelen in doping verboden is, werd hij ook verdacht van een financieel delict. Het proces van Denifl begon bijna een jaar geleden en vandaag kwam de rechter tot een uitspraak. De UCI besloot hem eerder al voor vier jaar te schorsen vanwege zijn betrokkenheid bij Operation Aderlass.

“Ik wilde mijn oude niveau halen, maar zonder doping lukte dat niet”, zo liet de coureur uit Tirol eerder weten. “Ik ben geen crimineel. Ik heb doping gebruikt omdat in de wielersport prestaties verwacht worden die niet geleverd kunnen worden zonder doping te gebruiken. Ik had zonder doping geen contract meer kunnen krijgen.”

Mark Schmidt

Tegen de Duitse arts Mark Schmidt, die wordt gezien als de spil in dopingzaak Operation Aderlass, is eerder deze maand een gevangenisstraf van vijfenhalf jaar geëist. Ook vindt justitie dat Schmidt een beroepsverbod van vijf jaar moet krijgen. De rechtbank van München doet naar verwachting vrijdag 15 januari uitspraak in de dopingzaak.