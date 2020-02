Denifl geeft bloeddoping toe voor de rechter: “Ik ben geen crimineel” maandag 3 februari 2020 om 15:42

Stefan Denifl (32) heeft in de rechtbank van Innsbruck andermaal bevestigd dat hij tijdens zijn actieve loopbaan bloeddoping heeft gebruikt. De Oostenrijker maakte deel uit van Operation Aderlass, waarbij arts Mark Schmidt de spil was. “Ik ben geen crimineel”, zei Denifl in de rechtbank.

“Ik wilde mijn oude niveau halen, maar zonder doping lukte dat niet”, aldus de geschorste coureur uit Tirol. Denifl zei ook dat in het profwielrennen prestaties gevraagd worden, die normaal niet nodig zijn. Daarnaast zouden teams op de hoogte zijn van de praktijken van valsspelers. Denifl voelde zich daardoor genoodzaakt om mee te doen met de andere dopeurs. “Ik had zonder doping geen contract meer kunnen krijgen”, vertelde hij.

Het proces tegen Denifl begon vandaag en gaat op een later moment verder.

Mogelijke gevangenisstraf

Denifl moet voor de rechter verschijnen, omdat hij aangeklaagd is voor dopinggebruik (naast bloedtransfusies zou het ook gaan om groeihormonen) en commerciële sportfraude. Denifl verdiende naar verluidt een half miljoen euro, waarmee hij ook zijn dopingpraktijken financierde. Aangezien in Oostenrijk het gebruik en handelen in doping verboden is, wordt hij ook verdacht van een financieel delict. Hem hangt een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd.

De UCI heeft Denifl naar aanleiding van zijn betrokkenheid bij Operation Aderlass voor vier jaar geschorst. Daarnaast zijn uitslagen tussen 2014 en 2019 geschrapt van de voormalig ritwinnaar in de Vuelta a España.