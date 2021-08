Stefan Bissegger slaat dubbelslag in tijdrit Benelux Tour in Lelystad

Stefan Bissegger heeft op de tweede dag van de Benelux Tour een dubbelslag geslagen. De Zwitserse tijdritspecialist van EF Education-Nippo was een klasse apart in de 11,1 kilometer lange tijdrit met start en finish in Lelystad. Bissegger zette 12.08 minuut op de borden, bleef Edoardo Affini (Jumbo-Visma) daarmee vijftien seconden voor en neemt de donkerblauwe leiderstrui over van Tim Merlier.

De eerste serieuze tijd was van Brandon McNulty, die een tijd van 12.39 minuut realiseerde op het parcours met veel lange rechte stukken. De tijdritspecialist van UAE Emirates werd echter snel uit de hotseat gereden. Het was Edoardo Affini die door Lelystad vloog. De Italiaan tekende voor de snelste tussentijd (7.28) en de snelste eindtijd. Met 12.23 minuut dook hij vijftien seconden onder McNulty, goed voor een gemiddelde snelheid van bijna 54 km/h over ruim elf kilometer.

Jumbo-Visma was goed op dreef. Nederland kampioen Tom Dumoulin gaf zeven seconden toe op Affini en Jos van Emden zestien seconden. Zij nestelden zich daarmee in de top van de stand, evenals Søren Kragh Andersen. Remco Evenepoel verloor 24 seconden op Affini en vertelde achteraf dat hij wat ziekjes was en aan opgeven denkt.

Bissegger klasse apart

Wie wel in topvorm was: Stefan Bissegger. De snelle tussentijd van de Zwitser was een aankondiging van een nieuwe toptijd. Met 12.08 minuut was hij liefst vijftien seconden sneller dan Affini. Iedereen die daarna nog kwam, beet zich stuk op de tijd van Bissegger. Wel waren er nog goede chrono’s van Stefan Küng, Kasper Asgreen, Max Walscheid, Victor Campenaerts en Christophe Laporte. Met nog vijf etappes te gaan mogen zij dromen van een goede einduitslag.

In de slotfase kwam onder meer Mike Teunissen nog in actie, maar de enige renner van Jumbo-Visma die maandag mee zat in de voorste waaier verloor aan de finish 56 seconden op Bissegger. Daarna kwamen ook nog sprinters Álvaro Hodeg, Phil Bauhaus en Tim Merlier in actie, maar zij kwamen bij lange na niet in de buurt van de top. De uitslag stond daardoor al vroeg vast.

Bissegger was de enige die onder de 12.10 minuut wist te rijden. De Zwitser zat maandag mee in de eerste groep en is daardoor ook de nieuwe klassementsleider. Affini werd tweede op vijftien seconden en Küng derde op twintig seconden. Tom Dumoulin (zesde) was de beste Nederlander, Victor Campenaerts (achtste) de beste Belg.