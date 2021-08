Zieke Remco Evenepoel denkt aan opgave in Benelux Tour

Remco Evenepoel hoopte vandaag in Lelystad zijn sportieve gram te halen in de individuele tijdrit van de Benelux Tour, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step kwam er niet aan te pas. Na afloop liet de Belg weten dat hij zich ziekjes voelt. “Ik heb niks kunnen eten tot één uur voor de tijdrit”, aldus Evenepoel.

Evenepoel hoopte vandaag goede zaken te doen in de tijdrit, zeker nadat hij gisteren na pech een minuut verloor in de waaierrit naar Dokkum. De Belg kon echter niet zijn normale wattages trappen en kwam ruim tekort voor de ritzege. “Ik kon het de eerste drie tot vier kilometer nog houden, maar daarna liepen de benen leeg omdat ik te weinig energie had opgenomen. We hoopten nog op verbetering voor de tijdrit, maar dat was niet het geval.”

De vraag is nu of Evenepoel morgen aan de start zal verschijnen van de derde etappe van de Benelux Tour. “We bekijken het nu dag per dag. Als de situatie blijft verslechteren, heeft het geen zin om verder te doen. We gaan straks zien of ik al meer eten kan binnenhouden. Als dat niet lukt, kan ik beter uitzieken en herstelling richting volgende week”, doelt de Belg op de Europese kampioenschappen wielrennen in Trentino.

Evenepoel hoopte vandaag een goede zaak te doen voor het algemeen klassement. “Het tijdverlies valt op zich nog wel mee, gezien de situatie. Het is alleen nooit leuk, aangezien ik had gehoopt om vandaag tijd terug te pakken. Dat zal misschien nog wel lukken op sommige jongens, maar de verschillen zullen niet zo groot zijn als gehoopt.”