Startverbod voor renners BORA-hansgrohe in Gent-Wevelgem

BORA-hansgrohe zal vandaag toch niet aan de start verschijnen van Gent-Wevelgem. De renners van de Duitse formatie waren nochtans klaar om deel te nemen aan de Vlaamse klassieker, maar kregen een startverbod van de organisatie.

BORA-hansgrohe kon door een positieve test van de Britse coureur Matthew Walls vrijdag niet starten in de E3 Saxo Bank Classic. De overige renners, Nils Politt, Maciej Bodnar, Juraj Sagan, Patrick Gamper, Marcus Burghardt en Daniel Oss, testten negatief. Ook alle stafleden bleken bij een nieuwe testronde niet besmet met het coronavirus.

De Duitse WorldTour-formatie moest zich volgens de richtlijnen van de Belgische overheid echter terugtrekken voor de E3 Classic en renners en stafleden zijn verplicht om nu zeven dagen in quarantaine te gaan. Vier van de zeven coureurs zouden vandaag ook starten in Gent-Wevelgem, maar de organisatie besloot de ploeg een startverbod op te leggen.

Hoog-risicocontact

“Zeventien mensen van BORA-hansgrohe zijn door de arts aangemerkt als ‘hoog-risicocontact’ en zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Wij kunnen als organisatie een dergelijke quarantainemaatregel niet overrulen”, zo legt Tomas Van Den Spiegel, de CEO van organisator Flanders Classics, uit in gesprek met Sporza.

Gisteren raakte ook al bekend dat Trek-Segafredo, de ploeg van titelverdediger Mads Pedersen en Milaan-San Remo-winnaar Jasper Stuyven, niet mag starten in Gent-Wevelgem door positieve coronatests binnen hun team. Er bleken twee mensen positief op corona. “Ondertussen blijven we verder testen voor we weer veilig kunnen terugkeren in de koers”, zo klinkt het.