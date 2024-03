maandag 4 maart 2024 om 19:29

Starttijden ploegentijdrit Parijs-Nice 2024 – Soudal Quick-Step en BORA in laatste golf

Vorig jaar zat er een ploegentijdrit in Parijs-Nice en dat is de organisatie blijkbaar goed bevallen. De renners mogen zich dinsdag weer opmaken voor een tijdrit in ploegverband, en wel eentje van net geen 27 kilometer in en rond Auxerre. WielerFlits zet de starttijden op een rij.

Het opvallende is dat niet de tijd van de vierde binnenkomer telt, zoals gebruikelijk is, maar dat iedere renner zijn eigen tijd krijgt. Net als vorig jaar. Het zorgt voor een compleet andere koersdynamiek, zoveel is zeker. Een kopman die in de laatste kilometer(s) nog wat energie over heeft en wegrijdt bij zijn ploeggenoten kan nog wat extra seconden winnen.

Het uitgetekende traject is zeker niet te onderschatten. Er zitten weinig uitdagende bochten in het parcours, maar de wegen zijn allesbehalve vlak. In de eerste vijftien kilometer volgen al twee kortere hellingen. Na de tweede klim (4 km aan ruim 3%) worden de tussentijden opgemeten, dit is na veertien kilometer.

Het tweede deel van de tijdrit is een stuk vlakker, sneller en geschikt voor de pure tijdrijders, met uitzondering van de laatste kilometer. Dan loopt de weg namelijk nog omhoog aan zo’n drie procent. Mochten de verschillen onderweg te verwaarlozen zijn, dan kan hier nog het verschil worden gemaakt. De ploegen starten om de vier minuten.

Starttijden ploegentijdrit Parijs-Nice

14.40 uur – Israel-Premier Tech

14.44 uur – Alpecin-Deceuninck

14.48 uur – Astana Qazaqstan

14.52 uur – Lotto Dstny

14.56 uur – Arkéa-B&B Hotels

15.00 uur – dsm-firmenich PostNL

15.04 uur – TotalEnergies

15.08 uur – Tudor

15.12 uur – Intermarché-Wanty

15.16 uur – UAE Emirates

15.20 uur – Jayco AlUla

15.24 uur – Cofidis

15.28 uur – Decathlon AG2R La Mondiale

15.32 uur – INEOS Grenadiers

15.36 uur – Bahrain Victorious

15.40 uur – EF Education-EasyPost

15.44 uur – Lidl-Trek

15.48 uur – Soudal Quick-Step

15.52 uur – Movistar

15.56 uur – BORA-hansgrohe

16.00 uur – Visma | Lease a Bike

16.04 uur – Groupama-FDJ