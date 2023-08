donderdag 24 augustus 2023 om 10:22

Starttijden individuele tijdrit Renewi Tour 2023 – Joshua Tarling topfavoriet?

De Renewi Tour gaat – na een eerste sprintclash in Ardooie – vandaag verder met een individuele tijdrit van net iets minder dan veertien kilometer met start en finish in vestingstad Sluis. Wie deelt hier een eerste tik uit in de strijd om de eindzege? WielerFlits zet de starttijden op een rij.

Op dag twee zullen de klassementsrenners er echt moeten staan. De vestingstad Sluis – tegenwoordig een plaats met nog geen drieduizend inwoners, maar begin vijftiende eeuw de belangrijkste Bourgondische vloothaven – is dan namelijk start- en finishplaats van een 13,6 kilometer lange tijdrit.

Het middenstuk van de chronoproef is redelijk technisch, maar voor de rest zijn er ook veel lange, rechte stukken. Voor hoogtemeters hoeven de renners niet te vrezen. De tijdrit is biljartvlak.

Starttijden Nederlanders

14.02 uur – Lennard Hofstede (Jumbo-Visma) – eerste starter

14.28 uur – Daan Hoole (Lidl-Trek)

14.41 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

14.43 uur – Sjoerd Bax (UAE Emirates)

14.57 uur – Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty)

15.14 uur – Mick van Dijke (Jumbo-Visma)

15.25 uur – Lars van den Berg (Groupama-FDJ)

15.43 uur – Elmar Reinders (Jayco AlUla)

15.53 uur – Ide Schelling (BORA-hansgrohe)

16.00 uur – Nils Eekhoff (Team dsm-firmenich)

16.11 uur – Cees Bol (Astana Qazaqstan)

16.22 uur – Casper van Uden (Team dsm-firmenich)

16.33 uur – Dylan Groenewegen (Jayco AlUla)

16.37 uur – Olav Kooij (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

14.06 uur – Ceriel Desal (Bingoal WB)

14.07 uur – Milan Fretin (Team Flanders-Baloise)

14.08 uur – Ludovic Robeet (Bingoal WB)

14.16 uur – Thibau Nys (Lidl-Trek)

14.18 uur – Frederik Frison (Lotto Dstny)

14.19 uur – Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck)

14.21 uur – Kamiel Bonneu (Team Flanders-Baloise)

14.23 uur – Jelle Wallays (Cofidis)

14.26 uur – Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck)

14.29 uur – Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise)

14.30 uur – Liam Slock (Lotto Dstny)

14.36 uur – Jens Reynders (Israel-Premier Tech)

14.38 uur – Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck)

14.44 uur – Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck)

14.49 uur – Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step)

14.59 uur – Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost)

15.01 uur – Tim Declercq (Soudal Quick-Step)

15.02 uur – Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

15.10 uur – Cédric Beullens (Lotto Dstny)

15.11 uur – Tim Wellens (UAE Emirates)

15.17 uur – Dries De Pooter (Intermarché-Circus-Wanty)

15.19 uur – Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise)

15.21 uur – Loïc Vliegen (Intermarché-Circus-Wanty)

15.22 uur – Baptiste Planckaert (Intermarché-Circus-Wanty)

15.23 uur – Alex Colman (Team Flanders-Baloise)

15.27 uur – Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step)

15.30 uur – Jenno Berckmoes (Team Flanders-Baloise)

15.31 uur – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

15.34 uur – Florian Vermeersch (Lotto Dstny)

15.35 uur – Stan Dewulf (AG2R Citroën)

15.36 uur – Brent Van Moer (Lotto Dstny)

15.39 uur – Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic)

15.42 uur – Luca Van Boven (Bingoal WB)

15.44 uur – Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech)

15.46 uur – Jasper Stuyven (Lidl-Trek)

15.50 uur – Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma)

15.51 uur – Vito Braet (Team Flanders-Baloise)

15.54 uur – Yves Lampaert (Soudal Quick-Step)

15.55 uur – Aimé De Gendt (Intermarché-Circus-Wanty)

16.01 uur – Piet Allegaert (Cofidis)

16.03 uur – Oliver Naesen (AG2R Citroën)

16.05 uur – Jasper De Buyst (Lotto Dstny)

16.06 uur – Kenneth Van Rooy (Bingoal WB)

16.10 uur – Lawrence Naesen (AG2R Citroën)

16.14 uur – Christophe Noppe (Arkéa-Samsic)

16.27 uur – Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty)

16.35 uur – Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

16.41 uur – Tim Merlier (Soudal Quick-Step)

16.45 uur – Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) – als laatste starter

Starttijden dagfavorieten

14.03 uur – Johan Price-Pejtersen (Bahrain Victorious)

14.24 uur – Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck)

14.28 uur – Daan Hoole (Lidl-Trek)

14.37 uur – Derek Gee (Israel-Premier Tech)

14.40 uur – Luke Plapp (INEOS Grenadiers)

14.41 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

14.46 uur – Ben Tulett (INEOS Grenadiers)

14.51 uur – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

14.56 uur – Tobias Foss (Jumbo-Visma)

15.08 uur – Luke Durbridge (Jayco AlUla)

15.18 uur – Joshua Tarling (INEOS Grenadiers)

15.36 uur – Brent Van Moer (Lotto Dstny)

15.46 uur – Jasper Stuyven (Lidl-Trek)

15.47 uur – Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step)

15.52 uur – Fred Wright (Bahrain Victorious)

15.54 uur – Yves Lampaert (Soudal Quick-Step)

15.56 uur – Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

16.08 uur – Ryan Mullen (BORA-hansgrohe)

Starttijden favorieten voor het klassement

14.24 uur – Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck)

14.51 uur – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

15.11 uur – Tim Wellens (UAE Emirates)

15.18 uur – Joshua Tarling (INEOS Grenadiers)

15.36 uur – Brent Van Moer (Lotto Dstny)

15.46 uur – Jasper Stuyven (Lidl-Trek)

15.47 uur – Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step)

15.52 uur – Fred Wright (Bahrain Victorious)

15.54 uur – Yves Lampaert (Soudal Quick-Step)

16.13 uur – Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

