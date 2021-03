Starttijden individuele tijdrit Parijs-Nice 2021

Dinsdag staat in Gien de individuele tijdrit van Parijs-Nice 2021 op het programma. De nieuwe klassementsleider Michael Matthews begint om 15.45 uur als laatste aan zijn proef tegen de klok. De eerste renner die vertrekt is Maxime Bouet om 13.07 uur.

In het Loirestadje Gien staat de enige tijdrit van de ronde op het programma, een van 14,4 kilometer. Na de eerste twee kilometer loopt het wegdek een eerste keer omhoog over 200 meter. Ten noordoosten van de start- en finishplaats gaat de route over golvende wegen, om dan in dalende lijn weer af te dalen. Het venijn zit hem misschien wel in de staart; de aankomst bij de kerk en het chateau van Gien ligt namelijk na een klimmetje van zo’n 300 meter aan 7%.

Starttijden Nederlanders

13.11 uur – Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)

13.12 uur – Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

13.13 uur – Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

13.24 uur – Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix)

13.47 uur – Lennard Hofstede (Jumbo-Visma)

13.49 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

13.54 uur – Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

14.00 uur – Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

14.26 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

14.58 uur – Nils Eekhoff (Team DSM)

15.22 uur – Sam Oomen (Jumbo-Visma)

15.42 uur – Cees Bol (Team DSM)

Starttijden Belgen

13.25 uur – Jens Keukeleire (EF Education-Nippo)

13.27 uur – Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation)

13.31 uur – Tim Declercq (Deceuninck-Quick-Step)

13.33 uur – Senne Leysen (Alpecin-Fenix)

13.36 uur – Edward Theuns (Trek-Segafredo)

13.39 uur – Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

13.40 uur – Jelle Wallays (Cofidis)

13.42 uur – Stan Dewulf (AG2R Citroën)

13.43 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

14.02 uur – Sander Armée (Qhubeka ASSOS)

14.09 uur – Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix)

14.21 uur – Oliver Naesen (AG2R Citroën)

14.22 uur – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

14.28 uur – Dries Van Gestel (Total Direct Energie)

14.38 uur – Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

14.40 uur – Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

14.46 uur – Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

14.49 uur – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

14.59 uur – Kobe Goossens (Lotto Soudal)

15.11 uur – Piet Allegaert (Cofidis)

15.31 uur – Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

15.35 uur – Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step)

15.37 uur – Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

15.38 uur – Florian Vermeersch (Lotto Soudal)

15.39 uur – Tiesj Benoot (Team DSM)

Starttijden favorieten algemeen klassement (o.b.v. onze voorbeschouwing)

14.35 uur – Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

14.44 uur – Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe)

15.08 uur – Guillaume Martin (Cofidis)

15.09 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

15.10 uur – Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech)

15.16 uur – David Gaudu (Groupama-FDJ)

15.20 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

Starttijden top-10 van het klassement

15.36 uur – Ben Swift (INEOS Grenadiers)

15.37 uur – Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

15.38 uur – Florian Vermeersch (Lotto Soudal)

15.39 uur – Tiesj Benoot (Team DSM)

15.40 uur – André Greipel (Israel Start-Up Nation)

15.41 uur – Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

15.42 uur – Cees Bol (Team DSM)

15.43 uur – Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step)

15.44 uur – Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

15.45 uur – Michael Matthews (BikeExchange)