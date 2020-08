Startlijsten NK wielrennen: gehavend Jumbo-Visma met meeste renners dinsdag 18 augustus 2020 om 09:20

Jumbo-Visma start zondag op het NK wielrennen, ondanks de nodige afwezigen, met het grootste blok aan het NK wielrennen. De WorldTour-formatie begint met negen renners aan de titelstrijd. De continentale teams van À BLOC en Vlasman hebben ook elk negen man op de voorlopige startlijst.

Door blessures (Dylan Groenewegen en Mike Teunissen) en Tour de France-voorbereidingen (Tom Dumoulin, Robert Gesink en Steven Kruijswijk) is de selectie van Jumbo-Visma kleiner dan mogelijk. Dat liet het team eerder al doorschemeren. Blijven over: Koen Bouwman, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Lennard Hofstede, Taco van der Hoorn, Tom Leezer, Bert-Jan Lindeman, Timo Roosen en Antwan Tolhoek.

“We hadden normaal gesproken meer opties gehad”, aldus ploegleider Merijn Zeeman. “We gaan ook nu voor het hoogst haalbare. Maar nu zullen andere renners de kans krijgen voor de winst te gaan. Deze jongens zijn gewend om normaal in een wedstrijd ‘in dienst van’ te rijden, maar nu krijgen ze zelf een kans.”

Van der Poel met twee ploeggenoten

Door het wegvallen van Roompot-Charles ontbreekt een tweede grote ploeg op het NK. Qua grootte moeten we vooral kijken naar continentale formaties als À BLOC (9 renners op de voorlopige lijst), Vlasman (9), VolkerWessels-Merckx (8), Metec-TKH (7) en BEAT Cycling Club (6).

Van de profs heeft Riwal Readynez vijf renners op de lijst staan, al is Piotr Havik een twijfelgeval. Circus-Wanty Gobert rekent op vier renners, waaronder de broers Van Poppel. Alpecin-Fenix heeft met Mathieu van der Poel de topfavoriet in huis, maar hij heeft ‘slechts’ twee ploeggenoten. EF Pro Cycling (3), Total Direct Energie (2), Trek-Segafredo (2), Novo Nordisk (2) hebben nog renners om uit te spelen.

Team Sunweb enkel met Eekhoff

Dat geldt niet voor Tom-Jelte Slagter (B&B Hotels-Vital Concept), Kevin Inkelaar (Bahrain McLaren), Mathijs Paasschens (Bingoal-WB), Jetse Bol (Burgos-BH), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Bram Welten (Arkéa-Samsic) en Etienne van Empel (Vini Zabù-KTM). Team Sunweb stuurt alleen Nils Eekhoff. De rest van de Nederlanders van de ploeg is in voorbereiding op de Tour of de Giro.

Grote teams bij de vrouwen

Op de startlijst bij de vrouwen valt op dat Parkhotel Valkenburg (11) en Biehler (10) in groten getale zullen starten, met meer rensters dan bijvoorbeeld Boels-Dolmans (6) en CCC-Liv (7). Titelverdedigster Lorena Wiebes heeft bij Team Sunweb twee rensters in steun, met Floortje Mackaij en Julia Soek. Annemiek van Vleuten rijdt dan weer in haar eentje namens Mitchelton-Scott.

Ook opvallend: veldrijdsters Ceylin del Carmen Alvarado, Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Manon Bakker rijden samen namens ‘Ciclismo Mundial’, de overkoepelende organisatie van de gebroeders Roodhooft.