Jumbo-Visma met negen renners naar NK wielrennen vrijdag 14 augustus 2020

Jumbo-Visma zal over ruim een week met negen renners aan de start staan van het NK wielrennen op de weg voor eliteheren. De Nederlandse WorldTour-formatie mist wel een aantal belangrijke pionnen. “Deels door een hoogtestage richting de Tour, deels door blessures”, zo vertelt sportief manager Merijn Zeeman.

Toppers haken af

“Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Robert Gesink had ik niet direct voorop verwacht op het NK. Maar ze zijn er sowieso niet bij, omdat de Tour de France dit jaar heel belangrijk is voor onze ploeg en een laatste hoogtestage van belang is in de voorbereiding. Na het Critérium du Dauphiné gaan we terug naar de Alpen en geven we weer een hoogteprikkel aan het team.”

Ook Mike Teunissen en Dylan Groenewegen zijn er straks niet bij. “Maar Mike is nog geblesseerd aan zijn knie en het verhaal van Dylan is bekend.” Groenewegen, die momenteel ook niet kan koersen vanwege een gebroken sleutelbeen, is na een veelbesproken sprint in de Ronde van Polen in afwachting van disciplinaire maatregelen door de UCI.

“We hechten waarde aan het NK”

“We hadden normaal gesproken meer opties gehad”, zo vertelt Zeeman. De volgende renners van Jumbo-Visma zullen normaal gesproken wel deelnemen aan het NK: Koen Bouwman, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Lennard Hofstede, Taco van der Hoorn, Tom Leezer, Bert-Jan Lindeman, Timo Roosen en Antwan Tolhoek.

“We hechten waarde aan het Nederlands kampioenschap. Het is een mooie en belangrijke wedstrijd. Er is een mooie trui te verdienen, één van de mooiste truien van het peloton, en we gaan ook nu voor het hoogst haalbare. Maar nu zullen andere renners de kans krijgen voor de winst te gaan. Deze jongens zijn gewend om normaal in een wedstrijd ‘in dienst van’ te rijden.”

“Maar nu krijgen ze zelf een kans. Ik hoop van harte dat ze die pakken. We gaan er alles aan doen om er iets moois van te maken voor onze ploeg, maar misschien zal dat wel iets meer vanuit de underdog-rol zijn.” Het Nederlands kampioenschap op de weg (23 augustus) vindt plaats op en rond de VAM-berg in Drenthe.