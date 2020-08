Piotr Havik raakt bijna vingertop kwijt bij val, twijfelgeval voor NK

Piotr Havik heeft bij een valpartij in de Tour de Wallonie een akelige blessure aan zijn hand opgelopen. De Nederlander van Riwal Readynez verloor bijna een topje van de wijsvinger aan zijn rechterhand. Vanavond nog wordt de vinger gehecht, laat hij weten aan WielerFlits.

“Ik ben bijna een stukje van mijn vingertop kwijt”, begint Havik zijn verhaal terwijl hij onderweg is van het ziekenhuis van Dottignies naar het ploeghotel. “Er zit een grote snee in mijn vinger, door de nagel heen en ook een deel langs het bot. Het moet nog steeds gehecht worden. Ik heb al drie uur gewacht in het ziekenhuis, maar zijn op weg naar het ploeghotel. De dokter van Israel Start-Up Nation gaat het daar proberen te hechten.”

Geen breuken

Of Havik daarna nog een operatie wacht aan zijn hand, is nog niet helemaal zeker. Ook zijn duim heeft flinke schade opgelopen, daar is hij heel veel vel verloren. “Een breuk zit er gelukkig niet, dat konden ze al wel zien”, zegt hij. “Het was een heel rare val, want ik viel amper. Ik stond recht en er kwam opeens een vlaag renners over mij heen. Daarbij is mijn hand blijven steken tussen wat spaken, denk ik.”

“Ik heb niet veel blessures aan mijn hand gehad, maar je vingertop zien bungelen is geen fijn gezicht. Mijn nagel is ook door midden. Ik schrok wel, want er was heel veel bloed bij. Maar ik ben gelukkig niet flauwgevallen”, aldus Havik.

Zes dagen tot NK

Met het NK wielrennen komende zondag al op de kalender is de blessure een flinke tegenvaller voor de aanvallend ingestelde Zuid-Hollander. “Met zo’n blessure kan je gelukkig wel trainen. Maar gaat ‘ie snel genoeg herstellen zodat ik normaal kan remmen, schakelen en veilig in het peloton kan rijden? Ik wil een dag van tevoren een besluit nemen of ik ga rijden.”

“Zo vlak voor het NK heb je liever wat schaafwonden na een valpartij. Daar kan je wel doorheen fietsen”, zegt Havik. “Een blessure aan je vinger kan het fietsen wel belemmeren. Ik ga in ieder geval proberen in beweging te blijven en geen conditie te verliezen. Het wordt even afwachten, maar ik hoop dat het snel herstelt en ik snel pijnvrij kan fietsen.”