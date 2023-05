Start veldritseizoen verschoven naar zondag 8 oktober

De start van het nieuwe veldritseizoen wordt met drie weken opgeschoven. De Rapencross Lokeren en de Poldercross Kruibeke zijn van de kalender geschrapt en de Exact Cross Beringen wordt verplaatst, waardoor er in september geen ‘grote’ veldrit geprogrammeerd staat. De eerste cross staat nu op zondag 8 oktober gepland, meldt Het Nieuwsblad.

Aanvankelijk werd de crosswinter geopend met Lokeren (zondag 17 september), Beringen (zondag 24 september) en Kruibeke (zondag 1 oktober). Twee daarvan worden komend seizoen helemaal niet gereden: de Rapencross zit te dicht op het voorbije BK veldrijden in Lokeren en de Poldercross heeft te maken met infrastructuurwerken in Kruibeke.

Alle ogen waren daardoor gericht op de Exact Cross Beringen op 24 september, maar de organisatie opteerde voor een nieuwe datum. Die is in overleg met de UCI en de Belgische wielerbond gevonden op zondag 8 oktober. Op die dag wordt in Beringen gereden op het parcours van het BK veldrijden 2026.

Een week na de ‘be-Mine Cyclocross in Beringen gaat de Wereldbeker 2023-2024 van start in het Amerikaanse Waterloo.

