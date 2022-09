Stapt Bryan Coquard na tweede plaats nog steeds uit Vuelta? “Misschien blijf ik wel”

Vanmorgen sprak Davide Cimolai uit dat hij en Bryan Coquard na de dertiende etappe de Vuelta zullen verlaten om in andere koersen te jagen op felbegeerde UCI-punten. Maar volgens Coquard is dat helemaal nog niet zeker, zo vertelde hij in het flashinterview na afloop van de rit waarin hij tweede werd. “Misschien blijf ik wel. Dinsdag is er nog een sprintkans.”

“Natuurlijk zijn er in de Vuelta minder punten te verdienen dan in, bijvoorbeeld, een aantal Franse (eendags)koersen waarin ik het vaak goed doe. Dit jaar verdiende ik meer UCI-punten door een rit te winnen in Bessèges dan door tweede te worden in een rit in de Ronde van Zwitserland.”

“Feit blijft: we hebben nog geen beslissing genomen en we zijn nog steeds in discussie met elkaar”, spreekt de Fransman zijn Italiaanse ploeggenoot tegen.

Tweede plaats

Coquard noemde Pedersen verder de verdiende winnaar van de dertiende etappe. “Hij is misschien wel de beste renner in deze Vuelta. Iedereen praat over Evenepoel, maar Pedersen is echt heel goed. Zelf heb ik nog veel plaatsen goed weten te maken in de laatste meters, maar ik heb een fout gemaakt door niet in het wiel van Pedersen te zitten.”