Stan Dewulf zag Bob Jungels strijden: “Dit is de beloning na een zeer moeilijke periode”

Stan Dewulf heeft de comeback van Bob Jungels van dichtbij meegemaakt. De Luxemburger won zondag de negende etappe van de Tour de France na een solo van 60 kilometer, nadat hij de laatste jaren sukkelde met een beknelde liesslagader. “Hij krijgt hier de beloning van een zeer mogelijke periode die hij gehad heeft, zowel mentaal en fysiek”, aldus Dewulf in gesprek met WielerFlits.

De 24-jarige Dewulf was dit seizoen al veel met Jungels samen. “Ik heb drie weken op Sierra Nevada gezeten met hem in voorbereiding op het seizoen. Ik had daar al gezien dat hij heel veel werk er heeft ingestoken. Hij kwam van ver, met de blessure die hij gehad heeft. Hij heeft lang niet kunnen fietsen, en de laatste twee jaar duurde het ook al lang voor ze gevonden hadden wat het was.”

Op weg naar Châtel liet Jungels zien waartoe hij in staat is. Hij won solo een bergrit tussen Aigle en Châtel. “Hij krijgt hier de beloning van een zeer mogelijke periode die hij gehad heeft, zowel mentaal en fysiek. Hij heeft hard gewerkt om te staan waar hij nu staat. Ik kan alleen maar zeggen dat het verdiend is”, aldus Dewulf. “Je kon al zien dat hij heel goed was in Zwitserland, en als je hier zo’n nummer opvoert tussen de beste coureurs van de wereld dan kan je alleen maar chapeau zeggen.

Met de rustdag in aantocht is de zege van de Luxemburger een opsteker voor Dewulf en AG2R Citroën. “Zeker voor ons. Het was moeilijk met Ben O’Connor (die kwakkelt met blessures en een goed klassement kan vergeten, red.) en we hebben ons ongeluk gehad. Zo de rustdag ingaan is wel heel plezant”, zegt de Belg.