Tour 2022: Ben O’Connor gaat ondanks spierschade na val van start in rit negen

Voor Ben O’Connor verloopt de Ronde van Frankrijk voorlopig niet zoals hij had gehoopt. De Australiër kwam in Denemarken al ten val en ging zaterdag opnieuw tegen het asfalt. Na afloop van de achtste rit werd er spierschade aan de rechterheup vastgesteld bij O’Connor. Desondanks gaat hij van start in de negende etappe naar Châtel.

O’Connor onderging zaterdag, na de achtste etappe, een echografisch en radiologisch onderzoek. Net daarvoor was hij als 148ste over de streep gekomen in finishplaats Lausanne, waardoor hij nu op de 62ste plaats in het algemeen klassement staat. Voor de start van de Tour de France werd de kopman van AG2R Citroën gezien als een podiumkandidaat. In juni eindigde hij als derde in het Critérium du Dauphiné, achter Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.