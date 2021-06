Bob Jungels volgende week onder het mes vanwege liesblessure

Bob Jungels wordt volgende week geopereerd aan zijn vernauwde liesslagader. De Luxemburgse renner van AG2R Citroën kampt al langere tijd met de blessure, waardoor hij onder meer de Tour de France en de Olympische Spelen moet missen.

Na een langere periode van pijn onderging Jungels verschillende onderzoeken om de oorzaak van zijn problemen te vinden. Nadat veel oorzaken waren uitgesloten, kon worden vastgesteld dat de 28-jarige renner last had van een vernauwde liesslagader. Donderdag werd door zijn ploeg AG2R Citroën bekendgemaakt dat hij daardoor moet passen voor de Tour en de Spelen.

Toen was nog ongewis of Jungels moest worden geopereerd, maar vandaag liet de renner via zijn social media weten dat hij volgende week onder het mes gaat. “Hopelijk zit ik daarna zo snel mogelijk weer op de fiets. Iedereen bedankt voor het medeleven en ik hoop jullie spoedig weer in de koers te zien”, schreef hij tot slot.