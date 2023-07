Sprinttrein Caleb Ewan onthoofd : “Tactiek aanpassen”

Video

Caleb Ewan kwam dinsdag opnieuw dichtbij een etappezege in de Tour de France. De Australiër eindigde als tweede in Nogaro. Dat allemaal zonder Jasper De Buyst, die in de tweede etappe hard ten val kwam, en Jacopo Guarnieri, die dinsdag de koers verliet na een crash. "We moeten onze tactiek aanpassen."

“Ik heb geen man meer om me naar de laatste honderden meters te brengen”, klinkt Ewan realistisch. “Dus is het aan mij om de juiste wielen te volgen. Ik reed bijna de perfecte sprint, maar had niet de benen meer om erover heen te komen.”

“Ik blijf het deze Tour gewoon proberen. De snelheid is er om te winnen en ik kom steeds dichterbij. Alles moet dan wel goed vallen. Hopelijk heb ik een keer het geluk aan mijn zijde.”



Ewan hoopt tot slot dat De Buyst zich de komende week beter gaat voelen. “Dan kunnen we weer een iets normalere sprinttrein op poten zetten. We hebben vandaag met de ploeg gedaan wat we konden.”