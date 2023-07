Tour 2023: Guarnieri, sprintloods van Ewan, uit koers met meerdere breuken

Caleb Ewan wist zich vandaag opnieuw goed te plaatsen in een sprint in de Tour de France, maar zijn Belgische werkgever Lotto Dstny zal toch vooral balen na de vierde etappe. Sprintloods Jacopo Guarnieri kwam in de zeer chaotische slotfase namelijk ten val en heeft daarbij zijn sleutelbeen en een rib gebroken.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De vierde etappe van de Tour de France was bij momenten slaapverwekkend, maar de finale was daarentegen zeer chaotisch. Op het racecircuit in Nogaro werd het peloton, in aanloop naar de eindsprint, opgeschrikt door meerdere valpartijen.

Zo ging Europees kampioen Fabio Jakobsen tegen de grond, maar ook Jacopo Guarnieri maakte op een onaangename manier kennis met het Franse asfalt. De ervaren Italiaan, in deze Tour een belangrijke schakel in de sprinttrein van Caleb Ewan, wist na zijn val nog wel de finish te bereiken.

News coming from Stéphane Heulot at Lotto-Dstny bus that Jacopo Guarnieri is out of the Tour with a broken collarbone and rib. A blow for Caleb Ewan — Andy McGrath (@Andymcgra) July 4, 2023

Na afloop was er echter slecht nieuws. Lotto Dstny-teammanager Stéphane Heulot heeft namelijk laten weten dat de 35-jarige Guarnieri namelijk een sleutelbeen en een rib heeft gebroken. De Italiaan zal morgen kortom niet meer aan de start verschijnen van de vijfde etappe, en Ewan moet het in de komende vlakke etappes doen met een mannetje minder in zijn sprinttrein.

Lees ook: Tour 2023: Twee op twee voor Philipsen na zeer chaotische sprint in Nogaro